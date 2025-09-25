Enersa anuncia nuevos Concursos de Precios
Enersa informó sobre la apertura de nuevos Concursos de Precios, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y garantizar procesos de compra transparentes y competitivos. Los concursos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la plataforma destinada a licitaciones, concursos, manifestaciones de interés y otros procedimientos de adquisición.
El propósito de esta iniciativa es incrementar la base de oferentes, fomentar la competencia y asegurar la transparencia en cada etapa del proceso.
Nuevos concursos “Módulos A”:
- Adquisición de Transformadores Rurales – N° 2025-0796 – Cierre: 07/10/2025
- Adquisición de Terminales de Cobre y Bimetálicos – N° 2025-0791 – Cierre: 07/10/2025
Con estas medidas, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.