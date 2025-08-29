Enersa anuncia nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes
Enersa comunica de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el objetivo de ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra. Los llamados se publican tanto en la Web Institucional como en Enersa Proveedores, la plataforma digital destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procedimientos de adquisición.
Entre los nuevos concursos “Módulos A” se destacan:
- Adquisición de Transformadores Encapsulados en Resina (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0648 – Cierre: 11/09/2025
- Adquisición de Cables Ac-Cu y Materiales para PAT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0655 – Cierre: 09/09/2025
- Servicio de Climatización – N° 2025-0654 – Cierre: 09/09/2025
- Adquisición de Postes de PRFV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0649 – Cierre: 09/09/2025
- Adquisición de Fusibles para Seccionador t/Kearney y t/Ballesta (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0644 – Cierre: 09/09/2025
- Adquisición de Aisladores de Porcelana (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0640 – Cierre: 09/09/2025
- Reparación Integral de Transformadores de Distribución – N° 2025-0637 – Cierre: 09/09/2025
Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de adquisición, promoviendo la participación de empresas y proveedores de toda la provincia.