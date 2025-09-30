Enersa anuncia nuevo Concurso de Precios
Enersa informó sobre un nuevo Concurso de Precios y destacó que todos sus procesos de adquisición se difunden de manera clara y accesible, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes. La información se publica tanto en la Web Institucional como en “EnersaProveedores”, la plataforma destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
La empresa busca aumentar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de adquisición.
Detalles del nuevo concurso
- Concurso: Módulo A
- Objeto: Adquisición de Seccionadores Tripolares Bajo Carga (Plan de Compras 2025)
- Número: 2025-0809
- Cierre: 09/10/2025
Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra, promoviendo la participación de distintos proveedores en beneficio del sistema eléctrico provincial.