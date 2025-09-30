Maran Suites & Towers

Enersa anuncia nuevo Concurso de Precios

Redacción | 30/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa informó sobre un nuevo Concurso de Precios y destacó que todos sus procesos de adquisición se difunden de manera clara y accesible, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes. La información se publica tanto en la Web Institucional como en “EnersaProveedores”, la plataforma destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

La empresa busca aumentar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de adquisición.

Detalles del nuevo concurso

  • Concurso: Módulo A
  • Objeto: Adquisición de Seccionadores Tripolares Bajo Carga (Plan de Compras 2025)
  • Número: 2025-0809
  • Cierre: 09/10/2025

Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra, promoviendo la participación de distintos proveedores en beneficio del sistema eléctrico provincial.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X