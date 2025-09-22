Maran Suites & Towers

Enersa anuncia nuevo Concurso de Precio

Redacción | 22/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa comunica el lanzamiento de un nuevo Concurso de Precios, en línea con su política de transparencia y modernización de procesos de compra. Los concursos se difunden de manera clara y accesible a través de la Web Institucional y en la plataforma “EnersaProveedores”, destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de adquisición.

El objetivo es ampliar la participación de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevo concurso “Módulo A”:

  • Contratación de ingeniería, provisión de equipamiento y ejecución de obra
  • Número: 2025-0783
  • Cierre: 01/10/2025

Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y la modernización de sus procedimientos de contratación.

X