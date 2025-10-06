Maran Suites & Towers

Enersa amplía la transparencia en sus procesos de compra y lanza un nuevo concurso para la zona de Feliciano

Redacción | 06/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa continúa fortaleciendo la transparencia y accesibilidad en sus procesos de compra al difundir de manera clara y abierta sus Concursos de Precios, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes.
Estas convocatorias se publican tanto en su sitio web institucional como en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

El propósito central de esta iniciativa es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa de los procesos de adquisición.

Nuevo concurso “Módulo A”:
Remodelación de LMT, desmontaje y construcción de SETD, colocación de columnas y tendido de LBTZona Feliciano – N° 2025-0843Cierre: 21/10/2025

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y moderniza continuamente sus mecanismos de compra, fortaleciendo el vínculo con proveedores y garantizando la eficiencia en la gestión.

