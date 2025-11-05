Maran Suites & Towers

Enersa amplía la difusión de sus Concursos de Precios para fomentar la competencia y la transparencia

Redacción | 04/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Con el propósito de ampliar la participación de oferentes y garantizar la transparencia en sus procesos de compra, Enersa publica de manera clara y accesible todos sus Concursos de Precios en su sitio web institucional y en la plataforma “EnersaProveedores”, una red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procedimientos de adquisición.

Esta política busca ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y asegurar la igualdad de oportunidades para todas las empresas interesadas en participar.

Nuevos concursos “Módulo A”:

  • Adquisición de precintos Tipo Perno – N° 2025-1046 – Cierre: 13/11/2025
  • Adquisición de conectores y materiales para líneas aéreas preensambladas – N° 2025-1049 – Cierre: 13/11/2025
  • Adquisición de terminales y empalmes termocontraíbles para 13,2kV y 33kV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1026 – Cierre: 18/11/2025
  • Incorporación de módulos en EBS – ORACLE – N° 2025-1038 – Cierre: 18/11/2025
  • Adquisición de tablero de distribución de BT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1040 – Cierre: 18/11/2025
  • Provisión de combustible – N° 2025-1074 – Cierre: 18/11/2025
  • Reparación integral de transformadores de distribución – N° 2025-1082 – Cierre: 18/11/2025
  • Adquisición de morsetería para líneas aéreas – N° 2025-1069 – Cierre: 19/11/2025

Con esta estrategia, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia, la modernización institucional y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.

