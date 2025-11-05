Enersa amplía la difusión de sus Concursos de Precios para fomentar la competencia y la transparencia
Con el propósito de ampliar la participación de oferentes y garantizar la transparencia en sus procesos de compra, Enersa publica de manera clara y accesible todos sus Concursos de Precios en su sitio web institucional y en la plataforma “EnersaProveedores”, una red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procedimientos de adquisición.
Esta política busca ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y asegurar la igualdad de oportunidades para todas las empresas interesadas en participar.
Nuevos concursos “Módulo A”:
- Adquisición de precintos Tipo Perno – N° 2025-1046 – Cierre: 13/11/2025
- Adquisición de conectores y materiales para líneas aéreas preensambladas – N° 2025-1049 – Cierre: 13/11/2025
- Adquisición de terminales y empalmes termocontraíbles para 13,2kV y 33kV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1026 – Cierre: 18/11/2025
- Incorporación de módulos en EBS – ORACLE – N° 2025-1038 – Cierre: 18/11/2025
- Adquisición de tablero de distribución de BT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1040 – Cierre: 18/11/2025
- Provisión de combustible – N° 2025-1074 – Cierre: 18/11/2025
- Reparación integral de transformadores de distribución – N° 2025-1082 – Cierre: 18/11/2025
- Adquisición de morsetería para líneas aéreas – N° 2025-1069 – Cierre: 19/11/2025
Con esta estrategia, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia, la modernización institucional y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.