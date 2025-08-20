Enersa amplía la difusión de Concursos de Precios para fortalecer la transparencia
Enersa continúa implementando acciones destinadas a garantizar la transparencia en sus procesos de compra y, en esa línea, incorporó nuevas herramientas de difusión de sus Concursos de Precios para alcanzar a un mayor número de oferentes.
Los concursos de mayor volumen económico, denominados “Módulos A”, no solo se publican en la Web Institucional de Enersa, sino también en Enersa Proveedores, la red social creada por la empresa para concentrar y promover concursos, licitaciones y otras instancias de adquisición.
El objetivo, destacaron desde la compañía, es ampliar la base de oferentes, fortalecer la competencia y garantizar la transparencia en cada instancia de compra.
Entre los concursos “Módulos A” vigentes, se destacan:
- Alquiler de usina de 5 MW para la ciudad de Viale (N° 2025-0573 – Cierre: 22/08/2025).
- Cambio de postes y verticalizado de estructuras en María Grande (N° 2025-0577 – Cierre: 22/08/2025).
- Adquisición de morsetería para líneas aéreas (N° 2025-0566 – Cierre: 28/08/2025).
- Adquisición de postes de hormigón pretensado de media tensión (N° 2025-0570 – Cierre: 28/08/2025).
- Adquisición de crucetas y soportes de acero (N° 2025-0597 – Cierre: 28/08/2025).
- Adquisición de cables desnudos de aluminio y cobre (N° 2025-0588 – Cierre: 04/09/2025).
- Adquisición de cables aislados y subterráneos para 1,1 kV (N° 2025-0592 – Cierre: 04/09/2025).
- Adquisición de cables subterráneos para media tensión (N° 2025-0603 – Cierre: 04/09/2025).
Con esta estrategia, Enersa moderniza sus procesos, refuerza su compromiso con la transparencia y fortalece la confianza de sus proveedores.