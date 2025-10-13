Enersa advierte sobre falsos operarios que cometen robos en domicilios
Ante hechos delictivos recientes en los que personas se hicieron pasar por empleados de Enersa para ingresar a domicilios y cometer robos, la empresa emitió una advertencia a la población con el objetivo de evitar posibles estafas.
Desde la distribuidora eléctrica se aclaró que el personal de Enersa no está autorizado a ingresar a los domicilios de los usuarios, ni a realizar reparaciones o controles dentro de las viviendas. En los casos de riesgo eléctrico o necesidad de intervención, las tareas se efectúan únicamente desde el exterior.
Asimismo, Enersa no realiza cobros, reparaciones ni gestiones rentadas a domicilio. Las labores del personal se limitan a trabajos en líneas eléctricas, medidores o conexiones externas, siempre fuera del hogar.
La empresa recordó que todo su personal está debidamente identificado, con credenciales visibles y vehículos oficiales rotulados, y que solo las oficinas comerciales y bocas de cobranza habilitadas están autorizadas para recibir pagos. Ningún empleado ni contratista puede hacerlo en domicilios particulares.
Medidas de seguridad recomendadas:
- No permitir el ingreso a la propiedad a personas que digan pertenecer a Enersa sin la debida verificación.
- Comunicarse de inmediato con el SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral) al 0800 777 0080, o con la dependencia policial más cercana ante cualquier duda sobre la identidad del supuesto operario.
Finalmente, Enersa reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y solicitó a la comunidad mantener la precaución ante este tipo de engaños.