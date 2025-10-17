Enersa aclaró que el corte de energía en el norte entrerriano fue causado por una falla en una línea de Transnea
Enersa informó que el corte de energía que afectó este jueves por la tarde a varias localidades del norte entrerriano se debió a la caída de un árbol sobre la línea de alta tensión Salto Grande–Chajarí, infraestructura que no pertenece al sistema provincial, sino que es operada por Transnea S.A., la transportista troncal responsable del servicio en el Noreste Argentino.
El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 y provocó la interrupción del suministro eléctrico en Federal, Chajarí, Federación, Los Conquistadores y zonas rurales cercanas. El restablecimiento del servicio comenzó de manera progresiva pasadas las 16:00, luego de que el personal técnico de Enersa verificara las condiciones de seguridad del sistema provincial y confirmara que el inconveniente se originó fuera de su jurisdicción.
Desde la empresa explicaron que la línea Salto Grande–Chajarí de 132 kV está bajo la órbita de Transnea, compañía de jurisdicción nacional, por lo que su operación, mantenimiento y respuesta ante contingencias no dependen de la distribuidora entrerriana.
Finalmente, Enersa destacó que mantiene una comunicación permanente con las autoridades nacionales del sector eléctrico para reclamar mejoras en la calidad del servicio de transporte de energía que abastece a Entre Ríos desde el sistema troncal nacional.