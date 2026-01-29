Enersa abrió nuevos Concursos de Precios y refuerza la transparencia en sus procesos de compra
La empresa de energía Enersa informó la apertura de nuevos Concursos de Precios, que son difundidos de manera clara y accesible con el objetivo de ampliar la participación de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa de los procesos de adquisición.
Desde la compañía precisaron que todos los concursos se publican tanto en la Web Institucional como en “EnersaProveedores”, la red social específica destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros mecanismos de compra.
El objetivo central de esta política es ampliar la base de oferentes, fortalecer la competencia y asegurar procedimientos abiertos y transparentes en cada contratación que realiza la empresa.
Nuevos Concursos de Precios – “Módulo A”
- Cambio de conductores LAT 132 kV DT Paraná I y II – N° 2026-0195 – Cierre: 10/02/2026
- Re-funcionalización sala de celdas ET Paraná Norte – N° 2026-0217 – Cierre: 10/02/2026
- Servicio de impresión, fotocopiado y escaneo distribuido – N° 2026-0235 – Cierre: 12/02/2026
Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa avanzando en la modernización de sus procesos de compra, promoviendo mayores oportunidades para proveedores y mejores condiciones para el sistema energético provincial.