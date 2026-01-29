¡Enero se despide a puro carnaval! Descuentos VIP y entradas al 50% en la quinta noche
El Carnaval del País, el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina, cierra enero con brillo, color y beneficios especiales para el público local y provincial. La quinta noche de competencia, que se realizará el sábado 31 de enero en el Corsódromo de Gualeguaychú, contará con descuentos exclusivos para residentes del departamento y un 50% de bonificación en la entrada general para entrerrianos.
La Comisión Directiva del Carnaval del País confirmó la continuidad de estas promociones con el objetivo de que nadie se quede afuera del gran cierre del mes. En esta nueva jornada, el público podrá disfrutar del paso de las comparsas Papelitos, Ara Yeví, Marí Marí y O’ Bahía, en una noche cargada de pasión y competencia.
Entre los beneficios destacados, los residentes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a una propuesta especial en los sectores VIP: quienes adquieran una mesa para cuatro personas obtendrán un descuento equivalente al valor total de la entrada general, aplicable a cualquier fila del sector VIP.
En paralelo, el Carnaval reafirma su vínculo con la provincia al mantener el 50% de descuento en la entrada general para todos los residentes de Entre Ríos. Ambas promociones se gestionan exclusivamente de manera presencial en las boleterías del predio, los días viernes y sábado, presentando DNI físico que acredite domicilio en Gualeguaychú o en cualquier localidad entrerriana, según corresponda.
Las boleterías del Corsódromo funcionan de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, mientras que los sábados atienden de corrido desde las 9 hasta el final del evento. Para consultas, la organización dispone de los teléfonos 3446-225258, 3446-237776 y 3446-644455.
Entradas CUD
Las personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo, sujeta a cupo, únicamente los días jueves. En los casos en que el CUD acredite acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan gratuitamente; de lo contrario, el acompañante abona el 50% del valor de la entrada general. De esta manera, el Carnaval del País reafirma su compromiso con la accesibilidad y la inclusión.