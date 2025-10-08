Enérgico repudio al dragado del Paraná anunciado por Milei y Frigerio: “Es una política de saqueo e irreparable ecocidio”
Diputados del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de Entre Ríos presentaron un proyecto de declaración para expresar su “enérgico repudio” al anuncio del presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio sobre el dragado de nuevos tramos en el río Paraná. La propuesta busca detener la obra, que, según afirman, podría significar la “pérdida de soberanía” y un “ecocidio” en los humedales de la provincia.
El anuncio, publicado el 4 de septiembre en la página de Presidencia de la Nación, detallaba que se incluiría en la licitación de la hidrovía el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies de profundidad, lo que permitiría que navíos más grandes naveguen por la zona. El presidente Milei afirmó que la obra será realizada por el sector privado y que permitirá el desarrollo de nuevos puertos.
Argumentos de la oposición
La diputada Silvia del Carmen Moreno, autora del proyecto, calificó la medida como una “política de saqueo e irreparable ecocidio”. Advirtió que el dragado del río Paraná causará “contaminación, degradación de humedales y pérdida de biodiversidad”, además de aumentar la erosión y la reducción de peces. Sostuvo que el control privado de la hidrovía podría favorecer la “evasión fiscal, el contrabando y el narcotráfico”.
Moreno lamentó que estas acciones representen “un grave retroceso en la defensa de los bienes comunes” y enfatizó la importancia de realizar consultas públicas y estudios de impacto ambiental. Según la diputada, el proyecto solo beneficiaría a las agroexportadoras y el narcotráfico, sin aportar a la producción local.
La legisladora también criticó que el anuncio se hiciera sin considerar la opinión de más de 120 organizaciones ambientales y académicas de todo el país, que se oponen a la privatización del río y al avance de este tipo de proyectos.