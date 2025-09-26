Encuesta nacional refleja caída de la aprobación de Javier Milei y repunte de Axel Kicillof
Una reciente encuesta de RDT Consultores, firma que hasta antes de las elecciones de 2023 mostraba optimismo respecto a Javier Milei, encendió las alarmas en el Gobierno. El estudio evidencia que la desaprobación del presidente alcanzó el 51,5%, mientras que la aprobación retrocedió al 34%. Este desplome ocurre en un contexto de recesión económica que afecta directamente el poder adquisitivo de los argentinos.
El informe, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, indica una caída de más de 6 puntos en la imagen positiva de Milei y de 4,6 puntos en la aprobación de su gestión. La imagen de su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también muestra un marcado retroceso.
El bolsillo manda y Kicillof gana terreno
La principal causa de la caída en la aprobación presidencial es la recesión económica. Según Noticias Argentinas, la encuesta confirma que la pérdida de poder adquisitivo y el empleo son las preocupaciones prioritarias de la población. La baja de la inflación, que había sido un eje del discurso oficial, “dejó de ser un valor diferencial”, y ahora la atención se centra en el estancamiento económico y la caída de los ingresos reales.
En este contexto, la encuesta revela un dato llamativo: la imagen del gobernador bonaerense Axel Kicillof mejora 8,6 puntos, colocándolo incluso por encima de la expresidenta Cristina Kirchner en términos de aprobación.