Encuesta: el 65% de los argentinos cree que Karina Milei debe renunciar por el escándalo de coimas en la ANDIS
La consultora Zubán Córdoba y Asociados difundió un relevamiento en el que el 65,5% de los argentinos considera que Karina Milei y los Menem deberían renunciar a sus cargos en el Gobierno por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Solo un 29,5% rechazó esa afirmación.
El estudio, realizado sobre 1.200 personas mayores de 16 años, reflejó que la crisis política que atraviesa el oficialismo tras el denominado coimagate impactó en la confianza social, económica y en la base electoral de La Libertad Avanza. Según la consultora, la caída en la imagen del gobierno también fue registrada en otros sondeos recientes.
Al ser consultados sobre la capacidad del oficialismo para afrontar la crisis, el 62,3% calificó al Gobierno como “improvisado”, mientras que solo un 34,7% lo consideró preparado para enfrentar la situación.
En cuanto a la confianza, el 69,9% de los encuestados aseguró que no pondría las manos en el fuego por Karina Milei ni por los Menem, y apenas un 20,7% dijo que sí lo haría.
Finalmente, respecto al impacto del escándalo en el Ejecutivo, el 60% opinó que debilitó al Gobierno, mientras que un 32,2% sostuvo que no.