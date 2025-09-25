Encuentro literario une a internos de Paraná y estudiantes privadas de libertad en Batán
Un proyecto conjunto entre el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs-Uader) permitió concretar un encuentro literario entre internos de la Unidad Penal N° 4 de Paraná y estudiantes mujeres privadas de su libertad en la Unidad Penal N° 50 de Batán, en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa se desarrolló bajo la consigna “Terminemos el cuento”. Primero, las estudiantes de Batán escribieron los inicios de distintos relatos, que luego fueron completados por los internos de la UP N° 4, en un ejercicio de creación compartida que fortaleció las competencias de lectoescritura y fomentó lazos sociales.
El propósito central de este tipo de propuestas es brindar herramientas para la reinserción laboral y social, al mismo tiempo que se amplían los horizontes culturales de las personas privadas de la libertad.
Como complemento, la semana pasada se realizó una videoconferencia que permitió un encuentro sincrónico entre ambos grupos. Este espacio de intercambio posibilitó el diálogo, el reconocimiento mutuo y el trabajo colaborativo sobre los textos.
Los relatos producidos serán compilados y editados en dos publicaciones, con el objetivo de preservar la memoria del proyecto y dar visibilidad a estas prácticas educativas.
Desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos se agradeció a la Fhaycs-Uader por la articulación académica y a las áreas de Formación y Tratamiento por sostener dispositivos que promueven la reinserción social y la expresión creativa.