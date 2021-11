Desde la organización del Encuentro, que estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en cogestión con el municipio de Concepción del Uruguay, subrayaron la gran participación de personas en todas las actividades: funciones, charlas, capacitaciones, intervenciones artísticas y city tour teatral.

El domingo por la noche en el Auditorio Municipal se proyectó un video de balance realizado por el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Las y los presentes pudieron recorrer con imágenes todas las actividades y volvieron a hacerse sentir los aplausos y las felicitaciones.

Al finalizar el video institucional Martín Oliva, intendente de la ciudad, destacó: “No hay otro lugar donde se pueda hacer el Encuentro Entrerriano de Teatro más que en La Histórica. Nosotros estamos dispuestos porque no es un gasto, es una inversión. Solo puedo agradecer a todos, a ustedes que son los responsables de que esto haya salido tan bien. Han trabajado desde la provincia, el municipio, han venido actores de toda la provincia, de Buenos Aires; y la Histórica los ha recibido. Los artistas que trabajaron en este Encuentro lo han hecho respondiendo al deseo de actuar, de involucrarse, de verse cara a cara en una escena”.

Y agregó: “Nosotros vamos a estar felices de volver a hacerlo acá el año que viene, y por muchos años más. Con toda la humildad, les agradezco en nombre del pueblo y el gobierno de Concepción del Uruguay”.

A su turno, Francisca D’Agostino, secretaria de Cultura de la Provincia, tomó la palabra. “Estamos felices de hacer este Encuentro en este año histórico para el teatro, porque no sólo estamos volviendo de la pandemia, sino que también se sancionó la Ley de Teatro Independiente”. Luego del aplauso que se escuchó en la sala, retomó: “Quiero agradecer en particular a los artistas que sin ellos y ellas esto no se puede hacer; quiero agradecer a nuestros artistas entrerrianos, actores, directores y técnicos”, dijo la funcionaria.

Agradeció especialmente al elenco oriundo de Concepción que participó de la intervención en el ex Mercado Municipal y en ese conjunto también incluyó a Juan Parodi y Carina Resnisky. La funcionaria provincial detalló el agradecimiento también a varias instituciones: Biblioteca Popular El Porvenir, Escuela Técnica Ana Urquiza de Victorica, Colegio Nacional Justo José de Urquiza, Cecom, Licenciatura de Turismo de Uader, Rectorado de la UNER, el Instituto Nacional del Teatro, y las salas independientes de La Histórica tales como Yotivenco.

Acompañaron a D’Agostino y Oliva: Germán Andrés Gómez, subsecretario de Gestión Cultural de Entre Ríos, Federico Prieto, director de Formación y Diversidad Cultural; y Aníbal Beorda, coordinador de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

También los diputados Nacionales por Entre Ríos: Carolina Gaillard y Marcelo Casaretto.

Finalmente Sergio Darío Richard, secretario de Cultura, Turismo y Deportes; Guillermo Lugrin, director de Cultura; y María Laura Saad, directora de Turismo del Municipio de Concepción del Uruguay.

Balances positivos

Las y los uruguayenses disfrutaron de 13 funciones teatrales gratuitas; 10 de ellas fueron de elencos entrerrianos.

Se realizaron dos capacitaciones específicas para el sector de las que participaron más de 40 teatristas de la región.

La comunidad teatral reunida en Concepción del Uruguay mantuvo debates y charlas. Entre ellas, se destaca la realizada en torno de la Ley de Teatro Independiente.

En el ex Mercado Municipal 3 de Febrero más de 30 artistas uruguayenses se presentaron en escena durante tres noches consecutivas. Unas 3.000 personas recorrieron los pasillos y se deleitaron con la singular propuesta onírica y poética.

También se desarrollaron cuatro salidas del Insólito City Tour Teatral con Mosquito Sancineto en compañía de la actriz Antonella Fernández Pabón y Lorena Kannemann guía de turismo y trabajadora de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Más de 120 artistas estuvieron involucrados en el Encuentro entre actores, directores, escenógrafos, asistentes e iluminadores.

En el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi toda la platea celebró el anuncio de la realización de una nueva edición del Encuentro en 2022, y luego se volvió a abrir el telón para la función de Voraz y melancólico.

