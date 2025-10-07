Encuentro “Del Litoral al País” destacó la sanidad como clave para la competitividad de la ganadería argentina
Con la participación de más de 110 productores de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Chaco y Formosa, se realizó en la Sociedad Rural de Santa Fe el encuentro “Del Litoral al País: construyendo sanidad ganadera”. La jornada combinó ciencia, gremialismo y compromiso, y concluyó con un mensaje unánime: la sanidad es la herramienta estratégica para recuperar competitividad y acceder a mercados internacionales.
Las doctoras Camila Foster y María Belén Novoa, del INTA Rafaela, abordaron la brucelosis bovina, una enfermedad zoonótica que aún afecta a tambos y rodeos de cría en la región. Destacaron la necesidad de vacunar a terneras de 3 a 8 meses con cepa S19 y de aplicar alternativas para vacas adultas con RB51 y Delta PGM, reforzando además el diagnóstico, la eliminación de animales positivos y el control del ingreso de hacienda. Aunque algunos establecimientos ya están certificados como libres, un núcleo de positivos complica la erradicación. Foster y Novoa subrayaron que la sanidad es clave para abrir mercados y mejorar la competitividad de carne y leche argentina.
Por su parte, las doctoras Emilia Irina Martínez y Diana Elina Martínez (FCV UNNE / INTA El Sombrerito, Corrientes) presentaron el impacto de la garrapata bovina y la tristeza parasitaria, señalando las pérdidas económicas que generan y la necesidad de un plan integral basado en ciencia, genética y manejo productivo. Destacaron que el uso indiscriminado de químicos provoca resistencia y enfatizaron que “garrapata y tristeza se combaten con genética y manejo integral“, buscando objetivos sostenibles, reducción de costos y minimización de pérdidas.
El conversatorio central, moderado por Federico Aguer, contó con la participación de Marcos Pereda (vicepresidente SRA), Soledad Diez de Tejada (Directora Distrito 6 SRA), Juan Pujato (Secretario SRSF), Ignacio Mantaras (Secretario de Agricultura de Santa Fe) y la Ing. Agr. María Beatriz “Pilu” Giraudo. Durante el debate se coincidió en que los productores no pueden enfrentar solos los desafíos sanitarios, y que se requieren instituciones fuertes, reglas claras y continuidad política. Pereda destacó la importancia del diálogo constructivo y la cooperación institucional para sostener una política sanitaria de largo plazo.
En paralelo, Juan Diego Etchevehere, Director del Distrito 7 de la SRA, presentó un informe junto a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que estima pérdidas por garrapata de 94,5 millones de dólares anuales en la provincia, reforzando la urgencia de un plan integral. La jornada concluyó con la presentación del nuevo plan nacional de vacunación anti-aftosa, a cargo del Dr. Horacio Angelico (SENASA), quien destacó la necesidad de bioseguridad, trazabilidad y un plan ordenado y cumplible hasta 2028 para fortalecer la credibilidad ante productores y mercados internacionales.
El mensaje final fue claro: la sanidad deja de ser un costo y se consolida como política estratégica cuando técnicos, productores e instituciones trabajan unidos. La construcción de una estrategia sanitaria sostenible requiere unidad, continuidad y un plan nacional coherente, que contemple las particularidades de cada región y garantice la competitividad de la ganadería argentina.