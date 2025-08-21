Encuentro de Vialidad con consorcios camineros de San Salvador y Villaguay
El miércoles 20 de agosto por la tarde se realizó una reunión convocada por la Filial San Salvador de la Federación Agraria Argentina, que contó con la presencia del subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y representantes de los consorcios camineros Colonia San Jorge (Villaguay) y Cuenca Oriza Sativa (San Salvador). También participaron autoridades de Colonia Baylina, San Ernesto y los jefes de las zonales XVII (San Salvador) y VI (Villaguay).
El encuentro tuvo como eje central analizar los beneficios de la nueva Ley de Consorcios Camineros, que ya obtuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados y que se espera sea tratada en breve por el Senado Provincial.
Entre los puntos destacados de la iniciativa se encuentra la agilidad en los pagos a los consorcios, que hoy sufren demoras a causa del sistema de auditorías vigente. Esta situación dificulta dar respuestas rápidas en el mantenimiento de los caminos rurales, especialmente en épocas de cosecha. Con la modificación, se acortarían los plazos administrativos y los consorcios contarían con los recursos en tiempo y forma para mejorar la red vial.
Por este motivo, existe una fuerte expectativa por la aprobación definitiva de la ley, que requerirá el acompañamiento de los senadores de los departamentos involucrados.