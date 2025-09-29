Encabezado por Guillermo Francos, sesionó el Consejo de Mayo con eje en la reforma tributaria
Tras el viaje a Estados Unidos y la reunión con Donald Trump, el presidente Javier Milei convocó nuevamente a una reunión del Consejo de Mayo, pero… el encuentro entre los referentes de los diferentes sectores se llevó a cabo este lunes en Casa Rosada y con el mandatario ausente, encabezó la sesión Guillermo Francos, abordándose el eje reforma tributaria.
Asistieron al encuentro junto al jefe de Gabinete; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Carolina Losada, senadora nacional; Cristian Ritondo, diputado nacional; Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA y Martín Rappallini, el presidente de la Unión Industrial Argentina.
A los seis representantes fijos se sumaron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero (Trabajo), y los legisladores Luciano Laspina, diputado nacional y Martín Kerchner Tomba, senador provincial.
“Argentina tiene 52% de presión fiscal y recauda el 28%, entonces lo que estamos planteando es que hay un gran nivel de informalidad. Eso quiere decir que hay una gran parte que no paga, si logramos una propuesta para que todos paguen vamos a poder tener un proyecto de crecimiento”, dijo Rappallini al término del encuentro en un intercambio con la prensa acreditada.
En este marco, el titular de la UIA sostuvo que la entidad advirtió sobre “el problema de actividad económico”. “En la industria preocupan las restricciones financieras y está afectando la alta tasa de interés a la actividad”, remarcó.
Temas sensibles como una nueva discusión de la coparticipación y las reformas laboral y tributaria son algunos de los ítems de un largo documento que tuvo el consenso de varias provincias el año pasado, y que estiman presentar el 11 de diciembre.
Durante su encuentro con Trump en Estados Unidos, Milei confirmó que su par estadounidense avala este paquete de medidas y presiona para que se acerque a los gobernadores y aumente su presencia en el Congreso.
El Consejo de Mayo había tenido escasas reuniones y pocos resultados concretos desde su creación. Sin embargo, la nueva convocatoria aparece como una apuesta fuerte de la Casa Rosada para mostrar gobernabilidad y capacidad de articular consensos amplios.
Con la campaña electoral ya en marcha, Milei pretende llegar a las elecciones legislativas de octubre con un frente político más sólido y con reformas en proceso. La incógnita es si logrará superar las tensiones internas y externas para convertir las promesas en leyes efectivas.