Maran Suites & Towers

ENARGAS oficializó nuevas tarifas de gas: aumentos del 3% al 4% en Entre Ríos desde septiembre

Redacción | 02/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) anunció un nuevo cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.

En este marco, Redengas precisó cómo impactarán los incrementos en Entre Ríos, afectando a usuarios residenciales, del Servicio General (SGP) y del régimen de Estímulo a la Producción (EBP), con subas que oscilan entre el 3% y el 4% respecto de los valores de agosto.

Cambios en las tarifas residenciales

Los hogares enfrentarán un aumento en el cargo fijo mensual, que en agosto se ubicaba entre $2.509,79 y $28.840,83, y desde septiembre pasará a un rango de $2.598,73 a $29.862,85.

Asimismo, se actualizaron los cargos adicionales, fijándose en $215,18 para la mayoría de las categorías y en $351,04 para el nivel de mayor consumo.

En promedio, el ajuste representa una suba del 3,5%, que impactará en todos los segmentos residenciales, desde los usuarios de menor consumo hasta los de mayor demanda.

Subas para pequeños comercios y oficinas (SGP)

El Servicio General (SGP), que incluye a pequeños comercios, oficinas y algunas pymes, también registrará incrementos:

  • En los consumos más bajos (hasta 1000 m³), el cargo fijo sube de $229,93 a $233,74.
  • En los consumos más altos (más de 9000 m³), se eleva de $217,09 a $220,46.
  • En la categoría P3, que contempla consumos especiales, el cargo por los primeros 1000 m³ pasa de $255,59 a $260,32.

En todos los casos, la suba se ubica entre el 3% y el 4%, lo que derivará en facturas más elevadas para los negocios que dependen del gas en sus actividades diarias.

Ajustes en el régimen industrial (EBP)

El régimen de Estímulo a la Producción (EBP), destinado a determinados usuarios industriales, también sufrirá aumentos:

  • Para consumos de hasta 1000 m³, el cargo fijo pasa de $138,27 a $141,56.
  • En la categoría EBP3, para consumos de más de 9000 m³, sube de $141,93 a $145,36.

Estos incrementos rondan el 3%, y se suman a los costos variables de consumo que pagan las industrias.

Tags:, , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X