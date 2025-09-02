ENARGAS oficializó nuevas tarifas de gas: aumentos del 3% al 4% en Entre Ríos desde septiembre
El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) anunció un nuevo cuadro tarifario que entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.
En este marco, Redengas precisó cómo impactarán los incrementos en Entre Ríos, afectando a usuarios residenciales, del Servicio General (SGP) y del régimen de Estímulo a la Producción (EBP), con subas que oscilan entre el 3% y el 4% respecto de los valores de agosto.
Cambios en las tarifas residenciales
Los hogares enfrentarán un aumento en el cargo fijo mensual, que en agosto se ubicaba entre $2.509,79 y $28.840,83, y desde septiembre pasará a un rango de $2.598,73 a $29.862,85.
Asimismo, se actualizaron los cargos adicionales, fijándose en $215,18 para la mayoría de las categorías y en $351,04 para el nivel de mayor consumo.
En promedio, el ajuste representa una suba del 3,5%, que impactará en todos los segmentos residenciales, desde los usuarios de menor consumo hasta los de mayor demanda.
Subas para pequeños comercios y oficinas (SGP)
El Servicio General (SGP), que incluye a pequeños comercios, oficinas y algunas pymes, también registrará incrementos:
- En los consumos más bajos (hasta 1000 m³), el cargo fijo sube de $229,93 a $233,74.
- En los consumos más altos (más de 9000 m³), se eleva de $217,09 a $220,46.
- En la categoría P3, que contempla consumos especiales, el cargo por los primeros 1000 m³ pasa de $255,59 a $260,32.
En todos los casos, la suba se ubica entre el 3% y el 4%, lo que derivará en facturas más elevadas para los negocios que dependen del gas en sus actividades diarias.
Ajustes en el régimen industrial (EBP)
El régimen de Estímulo a la Producción (EBP), destinado a determinados usuarios industriales, también sufrirá aumentos:
- Para consumos de hasta 1000 m³, el cargo fijo pasa de $138,27 a $141,56.
- En la categoría EBP3, para consumos de más de 9000 m³, sube de $141,93 a $145,36.
Estos incrementos rondan el 3%, y se suman a los costos variables de consumo que pagan las industrias.