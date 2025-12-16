En vivo y en directo: Martín Tetaz hizo bien “sus deberes” con el Gobierno defendiendo la reforma laboral y se cruzó mal con Julio Piumato
Martín Tetaz y Julio Piumato mantuvieron este lunes por la noche un fuerte cruce, con la reforma laboral y el rol de los sindicatos como eje, durante un programa de televisión en el que ambos estaban como invitados. La discusión entre el exdiputado y el sindicalista subió tanto de tono que Diego Sehinkman, conductor de TN, tuvo que interponerse entre ambos.
La primera rispidez se generó cuando el secretario de Derechos Humanos de la CGT acentuó incorrectamente el apellido del economista, quien lo corrigió de inmediato. Luego, Tetaz continuó entregando su visión sobre las negociaciones paritarias y la forma en que los sindicatos negocian los aumentos.
“La mayoría son aumentos nominales. En muchos casos cobran una comisión por conseguir un aumento nominal menor a la inflación. Se llevan una comisión igual, lo cual es un robo a mano armada”, apuntó el exfuncionario.
Piumato se defendió enseguida. “Eso es una mentira. Cuando se discute el Consejo del Salario, no firmamos”, esgrimió y le pidió a su interlocutor que “no mienta”.
Tetaz, lejos de detener su explicación sobre el rol de los sindicatos en las discusiones salariales, sostuvo que en ciertas ocasiones actúan como monopolios. Piumato, entonces, le preguntó por qué hay “tanto apuro en sancionar la ley y no se da un debate nacional”. “Hace años que venimos discutiendo”, le respondieron.
“Uno de los temas de la reforma es la flexibilización de la jornada laboral. Hace cuatro años que lo estamos discutiendo”, remarcó Tetaz. El secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación devolvió: “Todo contra el trabajador vos”.
Fue en ese momento que Diego Sehinkman, conductor del programa de TN en que se desarrollaba el acalorado debate, intervino por primera vez. “Muchachos, hay una cláusula: o se besan o bajan el volumen”, lanzó en tono de broma, pero con una clara intención de calmar las aguas.
La tregua duró apenas unos segundos, porque “la cláusula solidaria” que según Tetaz “le mete en el bolsillo al trabajador” provocó un nuevo encontronazo y otro intento de paz de Sehinkman.
Después de una breve participación del exministro de Trabajo Jorge Triaca, el exlegislador radical avanzó, volviendo a aquella cláusula. “Es la parte del salario que se están llevando, el trabajador no está afiliado. Dónde dice en la Constitución que el gremio se tiene que quedar con una parte del salario del trabajador. Con la ley, el trabajador va a tener libertad”, advirtió Tetaz.
Piumato no se quedó atrás y enfatizó: “La libertad de morirte de hambre, la libertad de que te echen gratis”. “La reforma viola derechos”, esgrimió.
Minutos más tarde, Piumato protagonizó un contrapunto con Laura Rodríguez Machado, diputada de la Libertad Avanza, quien dijo que “la gente ahora entiende que los sindicatos no los representaron bien”. “Es una gran falacia”, rechazó el sindicalista. Sehinkman, otra vez, trató de contener la situación.
“Basta”, exigió, pero su reclamo fue estéril. Es que Piumato consideró que lo que el Gobierno pretende es “avanzar contra los derechos del trabajador”. “Esto es una gran transferencia de ingreso”, manifestó. “Sí, al bolsillo del trabajador”, retrucó Tetaz.
“Vos evidentemente sos autoritario, porque no te interesa violar la Constitución. ¿Dónde dice que el trabajador tiene que ser un esclavo? Quieren hacer esclavo al trabajador. Va a tener la libertad de morirse de hambre o que lo echen gratis”, disparó Piumato.
Tetaz respondió que, por el contrario, “se le sacaría la plata al sindicado para devolvérsela al trabajador”. “Vas a tener un aumento salarial con la ley”, advirtió Tetaz.
Sehinkman se levantó de su asiento, caminó primero hacia el sector opuesto al que se producía la discusión, pero luego volvió sobre sus pasos y se dirigió hacia donde Tetaz le decía a Piumato que “quiere esclavitud y que los sindicalistas se queden con la plata del trabajador”.
Ya ubicados frente a frente y no de costado como antes, con los índices levantados y un leve contacto físico, la situación quedó a punto de salirse de control. Por eso, el conductor se interpuso entre ambos.
“Voy a poner una reja como a los perros que se ladran”, buscó amenizar el anfitrión, quien una vez que vio que la tensión desescalaba, fue al encuentro de Triaca, quien estaba en otro sector del estudio.
Sin embargo, la voz de Piumato seguía escuchándose de fondo. Hasta que Tetaz reaccionó. “No seas irrespetuoso, yo no estoy faltando a la verdad. No te voy a permitir una falta de respeto. No te desubiques. Yo no puse en duda tu honorabilidad”, le decía el exlegislador, otra vez con Sehinkman en medio de ambos.
“Él dice que yo le robo a los trabajadores, ¿y eso qué es? Ah, eso es honroso por parte de este hombre. Vos tenés valores para unos pocos. Sos esclavista. Vos querés esclavitud en Argentina”, continuó el sindicalista.
A esa altura, a Sehinkman se le habían acabado los recursos para contener la discusión. “Voy a mandar a una tanda. Tengo un rifle con un dardo tranquilizante. Ustedes van a ver el resultado después de la tanda”, expresó, con evidente malestar. Las voces de Tetas y Piumato se escucharon junto a la cortina del programa hasta el inicio de los comerciales.