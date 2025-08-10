En una “MasterClass” por redes sociales, Milei volvió a patear la fecha para el fin de la inflación
El presidente Javier Milei publicó un extenso mensaje en las redes sociales para explicar las complicaciones que genera a la economía la suba de la inflación, (cuyo fin volvió a patear…), los procesos que llevan a esa situación y “la adicción al déficit fiscal por parte de la casta política”, tras lo cual bregó que “por el bien de los argentinos, asimilen la lección”.
En la nota que lleva su firma y fue titulada “Aspectos esenciales del Análisis Monetario”, el jefe de estado y economista se explaya en forma académica sobre el Origen y naturaleza del dinero, la naturaleza monetaria de la inflación, el Efecto Hume-Cantillon: Espejismo Empírico de la falacia del Passthrough y sus reflexiones finales.
En el texto que publicó para explicar “los fundamentos monetarios de nuestras ideas”, el presidente se preguntó ¿por qué “los individuos siguen creyendo que la suba del dólar hace subir los precios? Básicamente porque durante 90 años han acertado”.
“Salvo durante el período de la Ley de Convertibilidad, cada vez que subió el dólar luego subieron los precios. Y para colmo, durante la Convertibilidad, donde el tipo de cambio estaba fijo no hubo inflación. Por ende, alguien no entrenado en economía monetaria puede sufrir los efectos sensoriales de la correlación espuria, del mismo modo que puede llegar a creer que cuando muchas personas se ponen el traje de baño traerá el verano”, acotó el jefe de Estado.
En ese sentido, apuntó que “sería de esperar que una persona que ha pasado por lo menos cuatro/cinco años estudiando economía e incluso con uno o más estudios de posgrado, doctorado y posdoctorado, sumado a una gran cantidad de años de experiencia en el negocio profesional no tendría que caer en este tipo de errores propios de un amateur, fácilmente corregibles si se suma en el análisis la variación de la cantidad de dinero”.
“Si consideramos el caso argentino y su adicción al déficit fiscal por parte de la casta política, no sólo será posible explicar las cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria, que en el último caso generó un desastre inflacionario, cuya otra cara de la moneda es haber destruido cinco signos monetarios y quitarle trece ceros a la moneda. Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección”, acotó Javier Milei en su texto.
ASPECTOS ESENCIALES DEL ANÁLISIS MONETARIO
Por el Presidente Javier Gerardo Milei.
1. Introducción
Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el…
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 9, 2025
En su texto, que fue calificado como una “MasterClass” por sus seguidores en redes sociales, el mandatario también recordó que “desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara”.
“Más allá de que la mayor cantidad de analistas han errado por mucho sus pronósticos a excepción de un puñado de ellos (y el equipo económico), lo que sorprende es la persistencia en los mismos errores analíticos que mantiene a estos profesionales en una racha negativa, aún desde antes de presentarse el cambio de gobierno”, apuntó.
Milei argumentó que “es entendible el comportamiento endogámico y especialmente si no se pagan costos por errar cuando todos fallaron, en especial, cuando rige la lógica del Oráculo de Delfos, el cual daba consejos, pero no tomaba decisiones”.
En síntesis, señaló que “aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”.
Tras ese señalamiento, el jefe de estado detalló con citas a teóricos y economistas los distintos modelos económicos, la expansión monetaria y los niveles de precios entre otras cuestiones técnicas.