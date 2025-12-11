En un country, allanan casas de los presuntos testaferros de la mansión en Pilar atribuida a “Chiqui” Tapia
La Policía Federal Argentina realizaba este jueves un allanamiento en un country de Pilar, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la empresa propietaria de la mansión cuya titularidad se intenta determinar si pertenece al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha y tesorero, Pablo Toviggino.
El operativo, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, se llevó a cabo en dos lotes del barrio Ayres Plaza, ambos registrados a nombre de Real Central SRL, la misma firma que figura como dueña de la mansión con autos de colección y un haras. La empresa está controlada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, de acuerdo con la información judicial.
La medida busca documentación y elementos vinculados a la causa, en particular sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir los inmuebles y bienes asociados. Aunque en los registros los lotes aparecen como “a construir”, la Justicia obtuvo pruebas de que allí ya habría una propiedad de grandes dimensiones.
La investigación apunta a que Pantano y Conte no tendrían capacidad económica para haber adquirido la mansión y los terrenos. Según detalló la Coalición Cívica, que presentó la denuncia, Conte fue monotributista hasta 2012, en 2020 recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y en 2021 se jubiló. Pantano, por su parte, también figuró como monotributista, acumuló deudas bancarias y mantuvo diversos vínculos con el ambiente del fútbol: presidió la Asociación Argentina de Futsal y Fútbol Playa desde 2021 y en 2022 asumió como Protesorero de Almirante Brown.
El juez Rafecas ya reunió una serie de pruebas clave. Entre ellas, el historial de propietarios de la mansión de Pilar, la cual fue adquirida en 2017 por el exfutbolista Carlos Tevez, quien la vendió en 2023 a Malte SRL, empresa que a su vez la transfirió en mayo de 2024 a Real Central SRL. Malte SRL también tiene vínculos con la AFA: en 2022 fue proveedora del sistema VAR, por el que cobró 500 mil dólares.
El magistrado solicitó además a AFIP-ARCA los antecedentes impositivos de Malte SRL y de sus socios, entre los que estaría Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de AFA.
Mientras avanza la investigación, Rafecas dispuso medidas restrictivas para Pantano, Conte y Real Central: prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas.
La Justicia también confirmó que Real Central SRL posee al menos 59 vehículos, entre autos de alta gama, motos, unidades antiguas y piezas de colección.
Según la denuncia de la Coalición Cívica, la mansión —que ocupa más de 105.000 metros cuadrados— alberga autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas. El partido de Elisa Carrió advirtió días atrás que la propiedad “estaría siendo vaciada”, lo que llevó al juez a ordenar consignas policiales en los tres accesos del predio para registrar la entrada y salida de vehículos y bienes, además de solicitar una tasación oficial de la vivienda.