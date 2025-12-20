En tiempo récord, la Municipalidad de Paraná dejó en condiciones la calle 25 de Mayo tras el evento Viví 25 de Mayo
En pocos minutos, la Municipalidad de Paraná restituyó el orden y la limpieza en calle 25 de Mayo, luego de una nueva y exitosa edición de Viví 25 de Mayo, una propuesta que transformó la capital entrerriana en una verdadera fiesta popular. Gracias a un operativo rápido y coordinado, la zona amaneció limpia y en óptimas condiciones para el uso cotidiano de vecinos y vecinas.
El evento, impulsado por los comerciantes de la avenida 25 de Mayo y acompañado por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial, convocó a una gran cantidad de personas y requirió un trabajo pormenorizado del personal municipal para garantizar el orden y la higiene del espacio público.
Durante el desarrollo de la actividad, cuatro trabajadores municipales por cuadra estuvieron abocados de manera permanente a las tareas de limpieza. Además del barrido constante, el personal realizó acciones de concientización entre los transeúntes, destacando la importancia de mantener limpios y cuidados los espacios compartidos.
Operativo veloz y coordinado
Una vez iniciada la desconcentración del público, se desplegó un operativo especial de limpieza profunda, que permitió normalizar rápidamente la zona. En pocos minutos, 20 trabajadores municipales comenzaron con las tareas, que incluyeron un barrido general para recolectar los residuos generados durante el evento y un lavado integral de la calzada, realizado con dos camiones cisterna.
El operativo se completó con el uso de tres camiones recolectores y una compactadora, lo que permitió optimizar tiempos y garantizar un resultado efectivo. En total, más de 70 trabajadores municipales participaron del dispositivo.
“Quiero destacar la gran labor de los equipos durante toda la jornada, garantizando que nuestros espacios públicos se mantuvieran en perfectas condiciones. Va un enorme reconocimiento para todos ellos”, expresó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
En ese sentido, el funcionario remarcó que la rápida intervención y el compromiso del personal municipal permitieron que la comunidad continúe disfrutando de los espacios públicos, limpios y en condiciones, tras una noche de celebración y encuentro ciudadano.