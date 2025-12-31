En su mensaje de Año Nuevo, Javier Milei aseguró que: “Argentina está empezando a crecer”
El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de fin de año, a horas de finalizar el 2025, en el que puso el foco sobre las metas alcanzadas por su Gobierno en la primera mitad del mandato. “Hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, dijo y agregó: “Argentina está empezando a crecer”. El economista libertario pasará la noche en la Quinta de Olivos.
En un mensaje publicado esta tarde en su cuenta de Tik Tok, el mandatario hizo un breve repaso de la primera mitad de su mandato, en clave de hito de cierre de año. “Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, afirmó.
El mensaje de fin de año del presidente Milei para todos los argentinos de bien.
Argentina volverá a ser próspera pic.twitter.com/qHuaVTjObN
Luego, pasó a enumerar los objetivos que, a criterio del jefe libertario, han logrado en esta etapa. “Estamos bajando la inflación, estamos terminando con la inseguridad, hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza, y estamos empezando a crecer”, continuó.
Para concluir, Milei se refirió a la celebración de esta noche. “Les quiero desear felices fiestas”, expresó y cerró: “Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. Viva la libertad, carajo”.
Javier Milei despedirá el año en la Quinta presidencial ubicada en la localidad de Olivos, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sin embargo, desde el entorno presidencial evitaron dar precisiones sobre si el mandatario recibirá invitados para la llegada de 2026 o si pasará la noche sin compañía.