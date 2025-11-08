En su asunción presidencial, Rodrigo Paz Pereira advirtió: “Bolivia está devastada”
El centroderechista Rodrigo Paz Pereira juró este sábado como nuevo presidente de Bolivia ante la Asamblea Legislativa de su país, en una ceremonia de la que participaron mandatarios de Sudamérica, entre ellos Javier Milei, quien llegó a La Paz acompañado por su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.
Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.
El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).
A la investidura de Paz, además de Milei, el presidente de Chile, Gabriel Boric; el de Ecuador, Daniel Noboa; el mandatario paraguayo Santiago Peña, y el de Uruguay, Yamandú Orsi; además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
También participaron la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la UE en el acto.
Entre los asistentes también estuvieron el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.
Paz Pereira asume la Presidencia de Bolivia en un contexto de crisis marcado por la falta de dólares y combustibles y el encarecimiento de alimentos y algunos servicios.
El flamante presidente también se propuso abrir Bolivia “al mundo”, salvo a aquellos países “que no tienen democracia”, por lo que están ausentes en su investidura los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
La llegada de Paz al Gobierno boliviano supone el fin de 20 años de Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos también ausentes en la investidura.
Paz agradeció a Milei
Rodrigo Paz Pereira, tomó el micrófono para su primer discurso como presidente y lo primero que hizo fue agradecerle a Javier Milei por la presencia. Y remarcó que durante el exilio de su familia, en Argentina aprendió lo que es la solidaridad.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, tiene origen español por su madre Carmen Pereira, pero además, sus antepasados llegaron desde Argentina y se establecieron en la ciudad de Tarija en el siglo XIX. El nuevo presidente boliviano tiene parentesco con el general José María Paz, un destacado militar oriundo de Córdoba y protagonista de varias guerras en el país vecino, hoy con el nombre de una de las avenidas más importantes del área metropolitana de Buenos Aires.
Una parte de la familia Paz se radicó en Tarija. Ahí surgió Víctor Paz Estenssoro, que llegó a la presidencia, luego Jaime Paz Zamora, presidente entre 1989 y 1993, y ahora el hijo de Jaime Paz, Rodrigo Paz Pereira, asume la presidencia de Bolivia.
“Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas. Nunca más una Bolivia de espalda al Mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”, dijo Paz al dar su primer discurso en el parlamento tras ser investido.
“Este gobierno promete que jamás abandonará la Patria. Comienza un tiempo de la libertad pero también de la responsabilidad. A la libertad hay que cuidarla, por eso la perdimos”, lanzó Paz.
Paz le dedicó fuertes críticas a los gobiernos del MAS al asegurar que recibe un país devastado. “Nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años”, sostuvo el presidente.
Y en esa línea redobló la apuesta: “Nos dejan la inflación, escases, deuda, desconfianza, un estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo, nos dejan filas interminables para conseguir combustible, mercados vacíos, salarios que no alcanzan, nos dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y materialmente, nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas”.
“Evo dónde está el litio, Arce dónde está el gas”, gritó Paz a modo de chicana para los expresidentes de su país con el objetivo de advertir que la riqueza natural no se tradujo en mejores condiciones de vida para los bolivianos.