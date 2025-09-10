En sesión especial la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó importantes iniciativas
En la octava sesión especial del 146° período legislativo, presidida por el diputado Gustavo Hein, se aprobó el radio y los datos catastrales extraídos del Censo 2022 correspondientes al territorio del futuro Municipio de Sauce Montrull.
La presidente comunal, Soledad Daneri, acompañada por vecinos desde las gradas, celebró el avance y remarcó que se trata de un paso clave: “Hoy se aprobaron los límites catastrales de nuestra localidad y es lo que nos va a dar el salto a Municipio y así poder seguir creciendo”.
Daneri destacó que el crecimiento poblacional exige más herramientas de gestión: “Siendo comuna se nos complica mucho avanzar en algunas respuestas que los vecinos necesitan. Convertirnos en municipio nos dará más recursos y autonomía para tomar decisiones, comprar maquinarias, organizarnos urbanísticamente y proyectar obras públicas”.
Reforma a la Ley de Emprendedurismo Joven
En la misma sesión, se aprobó la modificación de la Ley N.º 10.394 de Emprendedurismo Joven Entrerriano, impulsada por el diputado Juan Rossi. La reforma elimina la restricción de edad (antes fijada hasta los 40 años) y amplía los beneficios para más emprendedores.
Rossi explicó además que se suprime el límite de antigüedad de siete años para pymes, lo que permitirá una mayor inclusión en el régimen de promoción. “Hoy las pymes son las principales generadoras de empleo y movimiento económico, necesitan leyes que se adapten y les permitan seguir creciendo. Esta iniciativa también contempla nuevas fuentes de financiamiento”, subrayó.
Otros proyectos aprobados
- Donación de inmueble en Gualeguaychú a la Asociación Civil Adultos Mayores en Lucha.
- Donación de vehículo utilitario en Concordia a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios.
- Proyecto de la diputada Gabriela Lena, mediante el cual Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional 26.529 sobre Derechos del Paciente.
- Iniciativa de la misma legisladora que establece el 17 de septiembre como Día Provincial de la Seguridad del Paciente.