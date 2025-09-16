¿En serio “Lo peor ya pasó”?
Es viral la frase de “lo peor ya pasó”. dicha por Javier Milei este lunes en su Cadena Nacional. Sin embargo, la cita ya fue manifestada este año y durante el 2024, no solo por el mandatario argentino, sino también por su ministro de Economía, Luis Caputo. Pero a la vez, es un enunciado que previo a las crisis de sus ejercicios presidenciales, expresaron Fernando De la Rúa (aunque con distintas palabras) y Mauricio Macri. Democracia cíclica…
Llamativo que en diciembre de 2024, en mensaje Oficial, Milei había lanzado una frase similar: “Con orgullo y esperanza puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego, estamos saliendo del desierto, la recesión terminó, el país ha comenzado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor”.
Pero no sólo el presidente usó esa frase anteriormente: su ministro de Economía, Luis Caputo, lo dijo en dos ocasiones, también el año pasado.
“Lo peor ya pasó” versión 2000/2018/2025
En junio de 2024, Caputo dijo en un discurso en el Latam Economic Forum: “creemos que lo peor pasó”. 4 meses después, en octubre, en una entrevista con Luis Majul, insistió: “tengan más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó”.
Sin embargo, ya casi finalizando 2025, resulta evidente que en ese entonces lo peor no había pasado: si bien el Gobierno logró bajar la inflación, en estos últimos 3 meses la desinflación se frenó. Además, más de la mitad de los argentinos dice que no llega a fin de mes (los salarios quedaron totalmente devaluados), crece el desempleo, cierran industrias, pymes y comercios, la actividad económica está al borde de la recesión, dólar subiendo, Riesgo País subiendo, etc, etc… ¿Habrá que creerles esta vez?