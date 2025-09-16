Maran Suites & Towers

¿En serio “Lo peor ya pasó”?

16/09/2025

Es viral la frase de “lo peor ya pasó”. dicha por Javier Milei este lunes en su Cadena Nacional. Sin embargo, la cita ya fue manifestada este año y durante el 2024, no solo por el mandatario argentino, sino también por su ministro de Economía, Luis Caputo. Pero a la vez, es un enunciado que previo a las crisis de sus ejercicios presidenciales, expresaron Fernando De la Rúa (aunque con distintas palabras) y Mauricio Macri. Democracia cíclica… 

Llamativo que en diciembre de 2024, en mensaje Oficial, Milei había lanzado una frase similar: “Con orgullo y esperanza puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego, estamos saliendo del desierto, la recesión terminó, el país ha comenzado a crecer. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto pero sí quiere decir que podemos terminar el año con alivio y que hemos dejado atrás lo peor”.

Pero no sólo el presidente usó esa frase anteriormente: su ministro de Economía, Luis Caputo, lo dijo en dos ocasiones, también el año pasado.

En junio de 2024, Caputo dijo en un discurso en el Latam Economic Forum: “creemos que lo peor pasó”. 4 meses después, en octubre, en una entrevista con Luis Majul, insistió: “tengan más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó”.

Sin embargo, ya casi finalizando 2025, resulta evidente que en ese entonces lo peor no había pasado: si bien el Gobierno logró bajar la inflación, en estos últimos 3 meses la desinflación se frenó. Además, más de la mitad de los argentinos dice que no llega a fin de mes (los salarios quedaron totalmente devaluados), crece el desempleo, cierran industrias, pymes y comercios, la actividad económica está al borde de la recesión, dólar subiendo, Riesgo País subiendo, etc, etc… ¿Habrá que creerles esta vez?

