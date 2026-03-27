En Paraná se realizó la primera Jornada Anual Intercomités de Bioética de Entre Ríos
Este jueves se llevó a cabo en Paraná la primera Jornada Anual Intercomités de Bioética de Entre Ríos, en el auditorio del hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto, con modalidad híbrida y participación de profesionales de la salud, residentes, integrantes de comités de bioética y representantes institucionales.
La actividad tuvo como objetivo fortalecer el abordaje ético en la atención sanitaria, promoviendo espacios de reflexión y debate sobre los desafíos que atraviesan los equipos de salud en la práctica cotidiana.
La propuesta fue declarada de interés por el Ministerio de Salud, la Honorable Cámara de Senadores y la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, así como por organismos vinculados a derechos humanos y salud mental.
En este sentido, la jornada fue organizada de manera conjunta por el Comité Central de Bioética en la Práctica y la Investigación Biomédica del Ministerio de Salud y los comités de bioética de los hospitales Materno Infantil San Roque, Escuela de Salud Mental y la Clínica Modelo S.A.
Durante la apertura, autoridades y referentes del área destacaron la importancia de generar espacios de intercambio entre instituciones. En ese marco, se remarcó que la bioética es una herramienta clave en la formación de los equipos de salud, al favorecer una mirada crítica, reflexiva y centrada en el respeto por la autonomía y los derechos de las personas.
Asimismo, se puso en valor el trabajo articulado que vienen desarrollando los comités de bioética de la provincia, subrayando que estas instancias representan un paso hacia la construcción de criterios comunes y el fortalecimiento de la calidad de la atención clínica en todas las disciplinas.
A lo largo del encuentro, que se extendió desde la mañana hasta horas de la tarde, se abordaron ejes como derechos del paciente y consentimiento informado, la bioética en la formación profesional, la urgencia en salud mental y los dilemas éticos al final de la vida.
Las exposiciones estuvieron a cargo de profesionales de distintas áreas, con instancias de coordinación y debate que favorecieron el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los equipos participantes.
Participaron del acto de apertura la directora de Calidad en Salud, Patricia Benzi; la presidenta del Comité Central de Bioética del Ministerio de Salud, Cecilia Poggio; la subdirectora médica del hospital De la Baxada Dra. Teresa Ratto, Analía Caballo; y los presidentes de los comités de Bioética del hospital Materno Infantil San Roque y la Clínica Modelo de Paraná, Leandro Pusch y Javier Ceballos, respectivamente.