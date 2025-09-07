En Monza, otra carrera con mucha pena y nada de gloria para los Alpine de Colapinto y Gasly
Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, llegó a la bandera a cuadros igual que como largó en el GP de Italia. El puesto 17 fue lo ‘normal’ en una carrera y un fin de semana en el que el auto de la escudería francesa no tuvo un rendimiento que hiciera ilusionar, como sí pasó hace siete días en Países Bajos.
En la última vuelta, el argentino levantó el acelerador para dejar pasar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, después de la polémica de hace una semana en Zandvoort. El ganador fue el neerlandés Max Verstappen, que dominó de principio a fin a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, el líder del campeonato.
Volvió el “Viejo Max”
Verstappen largó muy bien y defendió la punta del ataque de los McLaren. Aunque cortó la curva por afuera del trazado y envió a Norris al césped. Por lo que el neerlandés tuvo que devolver la posición. Así, el británico de McLaren lideraba, con Verstappen segundo y Leclerc, que superó a Piastri, tercero. Colapinto conservó el 17° lugar, tras un buen comienzo de Lawson, que pasó del 18° al 15° puesto.
En la vuelta 4, Verstappen recuperó el primer lugar, tras acercarse con el DRS en la recta y superar a Norris en la curva 1. Piastri reclamó que Leclerc defendió la posición cortando la curva por afuera y pidió que le devuelva el tercer lugar.
Tres giros después, Piastri recuperó un lugar al superar a Leclerc, y los dos McLaren presionaron a Verstappen, que igual iba con buen ritmo. El neerlandés le sacó más de dos segundos a Norris y casi seis sobre Piastri. Hamilton tuvo un buen comienzo y se puso sexto. Colapinto seguía 17°, a poco más de un segundo se Stroll.
Los comisarios investigaron un incidente entre Stroll y Ocon en la vuelta 2 y le impusieron una penalidad de cinco segundos al francés de Haas, que estaba 14°, por forzar al de Aston Martin a salirse de pista. El canadiense marchaba 15° y tenía una ventaja de dos segundos sobre Colapinto, que aún no tuvo la chance de adelantarlo. Igual, el argentino pasó al 16° puesto porque Lawson entró a boxes. Verstappen amplió más la distancia con los McLaren: Norris estaba a casi cuatro segundos y Piastri a más de ocho.
Iban 14 giros cuando Colapinto perdió el 16° puesto con Hadjar y quedó 17°, delante de Gasly. Su compañero estaba a solo un segundo y medio e iba achicando la distancia cada vez más.
Paulatinamente, Colapinto lucía más tranquilo en el 17° puesto, tras ampliar a más de dos segundos la distancia con Gasly. El argentino con gomas medias (su compañero, duras), igual estaba muy lejos de Hadjar, que le sacó casi cuatro segundos. Adelante, Russell presionaba a Leclerc en la pelea por el cuarto lugar. Verstappen, Norris y Piastri estaban demasiado separados como para intentar algún sobrepaso.
Vuelta 20 y Verstappen mandaba cómodo con unos 5 segundos y medios sobre Norris, mientras su compañero Tsunoda entraba a boxes a poner gomas duras. Como también había parado Bearman, Colapinto recuperó posiciones y estaba 15°, aguantando a Gasly, que estaba a algo más de dos segundos.
Alonso y Bortoleto ingresaron a boxes y perdieron muchas posiciones, por lo que Colapinto escaló un poco más y se puso 13°. El argentino estaba muy lejos de Hadjar, que le sacó cinco segundos, pero seguía aguantando bien a Gasly.
Iban 25 giros cuando, “Falla en la suspensión. Esto es increíble”, explica Alonso, que tras pasar por arriba del piano rompió la suspensión trasera derecha. El español alcanzó a llevar su Aston Martin a boxes y se retiró. Mientras, Verstappen continuaba liderando sin problemas, seguido por Norris (a casi 6s4) y Piastri (a 6s5 de su compañero). Colapinto se mantenía 13°.
En la vuelta 31, Colapinto, que estaba 12° tras la parada de Antonelli, se pasó en la chicana y Gasly aprovechó para superarlo. El argentino, que seguía con los neumáticos medios con los que largó la carrera, quedó 13°.
Hadjar entró a boxes y pasó del noveno al 16° puesto. La parada del francés dejó a Gasly décimo y a Colapinto 11°, a algo más de un segundo y medio de su compañero. Leclerc era el primero del top 5 que ingresó a cambiar gomas y perdió un puesto.
En la 34 paró Colapinto y volvió con gomas duras en el último puesto, a casi diez segundos de Lawson.
Verstappen, Norris y Piastri seguían intocables adelante, aunque todavía con las gomas medias de la largada. El top 10 lo completaban Hamilton, Albon, Leclerc, Ocon, Russell, Stroll y Gasly. Colapinto sigue 18°.
Paró Verstappen, que puso neumáticos duros y vuelve tercero, detrás de los McLaren. Pero Norris, que heredó la punta, y Piastri aun no habían ingresado a boxes.
Colapinto, con las gomas duras frescas, no podía achicar la distancia con Lawson, que seguía siendo de unos diez segundos. El argentino marchaba último tras hacer la parada. Norris y Piastri estaban cómodos adelante, pero Verstappen llevaba gran ritmo, a la espera de las paradas de los McLaren.
Transcurrían 41 giros cuando un toque entre Sainz y Bearman, que se salieron de pista, generó una bandera amarilla, pero los dos autos volvieron sin problemas y evitaron el ingreso de un Safety Car, que beneficiaría a los McLaren.
A diez vueltas del final, Norris seguía liderando escoltado por Piastri, pero los dos aún no habían parado. Verstappen estaba tercero, pero recortando el tiempo con los McLaren y ya con un ingreso a boxes. Leclerc, Russell, Hamilton, Ocon (que debe la penalización de 5 segundos), Stroll, Antonelli y Albon completaban el top 10. Colapinto seguía 18°.
En la 47, Verstappen recuperó el primer lugar tras los ingresos de los McLaren. Norris perdió mucho tiempo en boxes por un problema en el cambio de la goma izquierda delantera y volvió tercero, detrás de Piastri.
“Hiciste todo el trabajo duro. Ahora trae el auto a casa”, le indicaron a Verstappen por radio. El neerlandés estaba muy cómodo adelante, con una ventaja de más de 18 segundos sobre Piastri. Pero McLaren asumió el error en la parada de Norris, le pidió al australiano que deje pasar a su compañero y les dió luz verde para luchar por el segundo lugar.
Ya en la 50 Verstappen se encaminaba a una victoria, con los McLaren lejos y peleando entre ellos por el segundo lugar. Norris estaba a 1s1 de Piastri, que lo dejó pasar, pese a que el británico había perdido el segundo lugar por un error del equipo. Colapinto subió al 16° puesto tras las paradas de Gasly y Stroll.
Posteriormente, Colapinto cayó al 17° tras dejar pasar a Gasly, mientras Verstappen se encaminaba a la meta, en una brillante carrera del neerlandés, que acertó en la estrategia y con el auto más rápido del fin de semana consiguió su tercera victoria del año, después de Suzuka e Imola.
“Un fin de semana increíble. Podemos estar orgullosos”, celebró el de Red Bull, que fue escoltado por Norris y Piastri. Colapinto quedó 17°, detrás de Gasly.
Fuera del podio terminaron Leclerc, con el mejor Ferrari, Russell, Hamilton, Albon, Bortoleto, Antonelli y Hadjar. Colapinto terminó 17°, por delante de Stroll y detrás de Gasly.