En Mendoza, Javier Milei acentuó como prioridad la necesidad de una Reforma Laboral
Javier Milei arribó a Mendoza en donde habló ante la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y aprovechó el escenario para renovar su credo liberal. Presentó a la provincia como el modelo de país que busca construir, “una muestra del futuro posible”, donde -según dijo- el Estado no interfiere y la producción florece. El mandatario estuvo acompañado por el candidato a diputado nacional, y actual ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
“Mendoza es un ejemplo acabado del apoyo a la actividad privada por sobre el Estado. Justamente es en este punto que los argentinos tuvimos problemas. El lastre de 20 años de populismo… eso del Estado presente y la Justicia Social, aseguró el presidente.
Milei reafirmó que impulsará reformas estructurales, para lo que, dijo, necesita un contexto legislativo distinto. “Debemos reformar el sistema tributario para que el Estado le saque lo menos posible a la gente, tal como lo dijo Alfredo (Cornejo)”, aseguró. Y metió sus propuestas en el contexto electoral. “Esto no es una cuestión casual de un discurso en metido en un contexto de año electoral. La realidad es que este gobierno que tengo el honor de llevar a cabo, hemos logrado bajar la presión fiscal en 2 puntos del PBI y eliminamos o bajamos 19 impuestos”, agregó.
Discurso del Presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Mendoza. pic.twitter.com/2EzYzQkOjS
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 9, 2025
En el mismo plano, anunció nuevamente la intención de ejecutar una reforma laboral. “También como señalaba el gobernador, debemos reformar nuestro sistema laboral. Quiero señalar nuestra agenda reformista y la importancia de la secuencialidad. Debemos convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”, aseguró.
Milei dijo que las reformas estructurales son parte de la agenda de Gobierno y que espera hacerlo cuando el Congreso “no sea tan hostil” como ahora. Es decir, esperando que mejore la representación propia, a menos de 20 días de las elecciones. En el plan de reformas incluyó el Sistema Penal, tema que fue impulsado ya a través de una propuesta de nuevo Código Penal. “El orden es parte del progreso. En Argentina el que las hace las paga”, dijo.
La idea de “Mendoza como ejemplo” le sirvió para el contexto de campaña, justo en un municipio gobernado por la oposición y con Emir Félix como candidato. Milei no escuchó los reclamos del intendente Omar Félix y tampoco los del presidente de la Cámara de Comercio. “Ante este panorama de dos modelos opuestos, Mendoza aparece como el futuro que queremos construir. Alfredo (Cornejo) marcó la línea correcta, gracias Alfredo”, halagó el presidente.
Y puso de ejemplo a otra región mendocina. “Milagros como el del Valle de Uco se replicarán”, dijo. “Argentina tiene demasiado potencial. Los argentinos necesitan que los políticos no interfieran. Si no aflojamos, despegaremos de una forma que no llegamos a dimensionar. Les agradezco el gran sacrificio que están haciendo. Les pido que no nos dejemos engañar por las promesas vacías de la política tradicional y nos mantengamos más firme que nunca”, cerró el presidente quien citó a “las fuerzas del cielo”.