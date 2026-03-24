En medio de los recortes salvajes en Educación y Salud, Milei negocia en Washington la llegada de cuatro Black Hawk que hoy son rezagos militares
Mientras el discurso oficial de “no hay plata” sigue golpeando presupuestos universitarios, el sistema previsional y la salud de la población, el Gobierno de Javier Milei parece haber encontrado una excepción para el gasto militar. El ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto Presti, inició en Washington una serie de reuniones de alto nivel para concretar la compra de helicópteros UH-60 Black Hawk, una operación que despierta dudas por el estado del material y el trasfondo geopolítico del acuerdo.
La partida presupuestaria de 10 millones de dólares, asignada originalmente en 2025 y ejecutada este año, tiene como objetivo la compra de cuatro unidades. Un Black Hawk nuevo (versión UH-60M) supera los 20 millones de dólares por unidad.
Por lo cual, los 2,5 millones de dólares que Argentina pagaría por cada aeronave confirman que se trata de material de “rezago” o excedente del Ejército de los Estados Unidos (programa EDA).
Según fuentes expertas en la materia, las unidades que llegarían antes de fin de año serían modelos UH-60A o L, fabricados mayoritariamente entre 1980 y mediados de los 90.
Si bien son máquinas robustas, su mantenimiento es costoso y su tecnología requiere actualizaciones urgentes para no quedar obsoletas frente a las amenazas modernas.
El encuentro de Presti con el subsecretario de Guerra, Joseph Humire, no se limita a la firma del cheque. El ministro planteó la disposición de Argentina para adquirir “insumos tecnológicos” destinados a la ciberdefensa.
En los pasillos del Congreso, la oposición ya cuestiona si este equipamiento será utilizado para la seguridad nacional o para el monitoreo interno, bajo un esquema de “cooperación” que cede soberanía informática a Washington.
Otro punto sensible de la gira es la reunión de Presti con Alberto Fohrig, enlace para la crisis en Haití. El Gobierno busca posicionar a la Argentina como un actor activo en el foro regional de la OEA, pero las críticas no tardaron en llegar: mientras se desatiende la seguridad en las fronteras y el avance del narcotráfico en el interior del país, la Casa Rosada parece más interesada en ofrecer recursos humanos y logísticos para misiones diseñadas en el Norte.