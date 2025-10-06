En medio de la “Crisis Espert”, Victoria Villarruel compartió un acto con Gildo Insfrán por el Día del Héroe Formoseño
La vicepresidenta Victoria Villarruel compartió este domingo un acto oficial con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la conmemoración del Día del Héroe Formoseño, a 50 años de la defensa del Regimiento de Infantería Monte 29. El encuentro marcó una postal llamativa por la presencia de la dirigente libertaria junto a uno de los principales referentes del peronismo.
Durante la ceremonia, Insfrán rindió homenaje a los combatientes de la histórica defensa y expresó: “Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”.
DÍA DEL HÉROE FORMOSEÑO
Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa heroica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su… pic.twitter.com/Gq1Sn63XL0
— Gildo Insfrán (@insfran_gildo) October 5, 2025
En su cuenta de X (ex Twitter), el mandatario provincial compartió una fotografía en la que se lo ve junto a Villarruel, quien se ubicó a su lado en el palco oficial durante la ceremonia.
Por su parte, Villarruel recordó en X la efeméride. “En el Regimiento había jóvenes conscriptos, oficiales y suboficiales que en un domingo durante la siesta formoseña fueron atacados con alevosía y premeditación, pese a lo cual defendieron con heroísmo su unidad militar”, escribió.
Un día como hoy en 1975, la organización terrorista Montoneros atacaba el Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, secuestraba un avión en vuelo de Aerolíneas y tomaba el aeropuerto El Pucú de Formosa con el objetivo de sembrar terror y muerte durante un gobierno… pic.twitter.com/uUd7h47q5L
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) October 5, 2025
“A 50 años de aquel ataque, mi recuerdo y respeto a los héroes caídos, a sus familias y a todos los que ofrendaron su vida en cumplimiento del deber. En este importante aniversario me uno al “Día del Soldado Formoseño” para rendir homenaje a los valientes hijos de esta provincia”, manifestó la vicepresidenta.
La titular del Senado, que ha hecho de las reivindicaciones históricas y militares uno de los ejes de su agenda institucional, acompañó a Insfrán en el acto central pese a que el gobernador formoseño es uno de los dirigentes peronistas más alejados del gobierno nacional.
La participación de Villarruel fue interpretada en clave política como una señal de respeto institucional hacia las provincias y de distensión en medio del clima de confrontación que mantiene la Casa Rosada con varios mandatarios del norte del país.