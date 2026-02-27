En los dos últimos años, cerraron más de 36.000 kioscos en todo el país perdiéndose 72.000 puestos de trabajo
La realidad de los kioscos argentinos es cada vez más compleja. En noviembre de 2024 había 96.000 kioscos en Argentina, poco a poco comenzaron los cierres y hoy sólo quedan 59.850 en pie. Cerraron 36.150 kioscos y se perdieron más de 72.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. Desde la Unión de Kiosqueros Argentinos (UKRA) aseguraron que cierran 50 kioscos al día.
Las razones de estos cierres son la caída del consumo; el crecimiento de las grandes cadenas de kioscos que obliga a cerrar a los kioscos más chicos; los altos gastos de alquileres y la alta suba de los servicios, entre otros ítems.
Ernesto Acuña de la Unión de Kiosqueros de Argentina (UKRA) relató preocupado la situación a los colegas de BAE Negocios: “Somos un rubro en peligro de extinción. Si seguimos así este año seremos un tercio de los kioscos actuales. No se vende nada, tengo 27 años de kiosquero en Villa Urquiza y desde el 2001 que no veo nada igual, pese a que el último año de Mauricio Macri también fue muy difícil”.
Los productos que antes se conseguían sólo en kioscos hoy se venden en todos lados. “La venta esta desmadrada. Cualquiera vende cualquier cosa. Las farmacias venden golosinas, los supermercado chinos venden cigarrillos, un cadena que vende materiales de construcción vende golosinas, los supermercados en vez de vender cajas cerradas, venden golosinas por unidad. No podemos competir porque a nosotros nos venden más caro. Si va un super chino a comprar le rebajan 15% y si va una cadena francesa de supermercados consigue una rebaja del 30%. Y a nosotros hasta nos cortan el crédito, nos acortan los tiempos de pago”.
Los kiosqueros confiesan que sin promociones no venden nada. Los carteles con ofertas atractivas son el anzuelo para intentar vender. “La rentabilidad de los kioscos va cayendo, te vas adaptando para poder vender. Si subo los precios cuando me aumentan no vendo. Si no aumento me fundo. Caminamos por la cornisa absorviendo el aumento, achicamos rentabilidad. Hacemos promociones, vendemos un producto con ganancia y sacamos el segundo y tercero al costo. En el segundo y tercero no ganaste nada, pero le das una oferta atractiva para que compre y vuelva”, explicó Acuña a BAE Negocios.
Los kiosqueros sienten que están en un callejón sin salida: “La gente gasta menos, se come un alfajor como almuerzo. Al no vender, los kioscos son casi atendidos por sus dueños con algún familiar o algún empleado. Ya no sabemos cómo reinventarnos. Algunos suman un pequeño barcito, una cafetería, otros suman productos de librería, juguetes, impresiones o despensa. Pedimos una ley de proximidad, que nadie pueda poner un kiosco a menos de 100 metros y si yo no puedo vender bolsas de cemento, remedios o carne que los otros comercios no vendan nuestros productos”.
La situación que atraviesa el sector es preocupante y todo indica que empeorará.