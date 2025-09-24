En la previa al Mundial 2026, Argentina jugará un amistoso con México
Argentina sumará un amistoso de alto nivel en la previa al Mundial 2026: enfrentará a México en Estados Unidos, según confirmó Claudio Tapia. El presidente de la AFA también adelantó que habrá otro partido ante Honduras, como parte de la preparación final del equipo de Lionel Scaloni para llegar en ritmo a la Copa del Mundo.
La noticia fue confirmada por “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA: “Si bien falta definir la fecha de marzo, ya tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos en Estados Unidos, falta definir los estadios”.
El mandatario albiceleste destacó la relevancia de este choque: “Con México va a ser una gran medida, porque siempre son partidos muy buenos y es a dos semanas del Mundial. Honduras también será un rival duro, pero forma parte de la preparación final”.
La agenda de amistosos en octubre
Antes de esos duelos previos al Mundial, Argentina realizará una gira en octubre por Estados Unidos con dos amistosos:
Viernes 10/10 | Argentina vs. Venezuela – Hard Rock Stadium, Miami
Lunes 13/10 | Argentina vs. Puerto Rico – Soldier Field, Chicago
Por su parte, México también tendrá acción en esa fecha FIFA:
Sábado 11/10 | México vs. Colombia – AT&T Stadium, Dallas
Martes 14/10 | México vs. Ecuador – Estadio Akron, Guadalajara
La Finalissima y el Mundial 2030
Tapia también se refirió a la posible Finalissima contra España en marzo próximo: “Si se juega, será una gran medida para ver cómo llegamos al Mundial. España es una de las selecciones más competitivas del mundo”.
En cuanto al Mundial 2030, el dirigente ratificó que Argentina sigue trabajando junto a Uruguay y Paraguay para organizar una fase completa del torneo. Incluso mencionó la ampliación del estadio Monumental a 100 mil lugares y la puesta en valor del Estadio Único de La Plata como posibles sedes.