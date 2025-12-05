En la Práctica Libre 1 de Abu Dhabi, Franco Colapinto fue Top 10

El piloto argentino desarrolló la sesión sin grandes dificultades a excepción de una corrección cuando abrió su vuelta, tomando referencias desde el comienzo y llevando a cabo la planificación del equipo de Enstone con el objetivo de evaluar la prestación del auto con dos juegos de neumáticos: medios y blandos.
Con el compuesto amarillo (medios) hizo en el comienzo 11 vueltas, registrando 1m25s218, tras algunos ajustes en los alerones delanteros; luego de diez minutos de una parada en boxes, en donde calzó los neumáticos rojos (blandos), dio otra media docena de giros, estableciendo 1m24s855, a 0s370 de Lando Norris (McLaren).
Tras otra detención en los boxes, en donde Alpine F1 Team realizó un chequeo del A525, Colapinto volvió a girar con los neumáticos medios usados y mayor carga de combustible, para evaluar la puesta a punto y el ritmo que se pretende de cara a la competencia del domingo, rodando en 90 segundos las restantes decena de vueltas.
Con respecto a Paul Aron, piloto de reserva de Alpine y que condujo el auto de Pierre Gasly, quedó 13° en la tabla de tiempos con 1m25s204, en la mejor de las 26 vueltas, y a 349 milésimas del argentino; además, el estonio fue el segundo entre los nueve «tester» que giraron en esta tanda, ubicándose a 270/1000 del japonés Ryo Hirakawa (11° con el Haas).
NORRIS MUESTRA SU LIDERAZGO Y VERSTAPPEN LO ACECHA
La atención por la definición del título mundial se centra en esta carrera emiratí entre Lando Norris (McLaren), quien encabeza el campeonato, y Max Verstappen (Red Bull), que defiende el «1» y quiere su quinta corona.
Ambos comenzaron afianzados en Yas Marina con el británico liderando la práctica con 1m24s485 escoltado por el neerlandés a ocho milésimas; en esta sesión no giró el tercero en discordia, el australiano Oscar Piastri debido a que su auto lo utilizó el mexicano Patricio O’Ward (14°), y se sumará en la próxima tanda.
Con la Ferrari, Charles Leclerc se ubicó a 16/1000 de Norris, seguido por el Mercedes de Kimi Antonelli (a 0s123) y el Sauber de Nico Hülkenberg (quedó a 0s144 en su 250° GP); luego se ubicaron George Russell (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) y Franco Colapinto (Alpine), completando el Top 10 de la pista de Yas Marina.
Esta primera actividad contó con nueve pilotos de reserva trabajando en el circuito siendo el mejor el japonés Ryo Hirakawa (11° con el Haas de Esteban Ocon) superando a Isack Hadjar (Racing Bulls); luego ubicaron Aron (Alpine de Gasly), O’Ward (McLaren de Piastri), Arvid Lindblad (Red Bull de Yuki Tsunoda), Arthur Leclerc (Ferrari de Lewis Hamilton), Ayumu Iwasa (Racing Bulls de Liam Lawson), Luke Browning (Williams de Alex Albon), Jak Crawford (Aston Martin de Lance Stroll) y Cian Shields (Aston Martin de Fernando Alonso).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ABU DHABI – PRÁCTICA 1
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:24.485
|28
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.008
|30
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.016
|28
|4
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.123
|30
|5
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.144
|28
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.248
|29
|7
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.257
|29
|8
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|0.274
|14
|9
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.286
|27
|10
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|0.370
|28
|11
|50
|Ryo Hirakawa*
|Haas F1 Team
|0.449
|28
|12
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.492
|31
|13
|61
|Paul Aron*
|Alpine
|0.719
|27
|14
|89
|Patricio O’Ward*
|McLaren
|0.761
|28
|15
|36
|Arvid Lindblad*
|Red Bull Racing
|0.771
|26
|16
|39
|Arthur Leclerc*
|Ferrari
|0.875
|27
|17
|40
|Ayumu Iwasa*
|Racing Bulls
|0.990
|30
|18
|46
|Luke Browning*
|Williams
|1.005
|18
|19
|35
|Jak Crawford*
|Aston Martin
|1.404
|24
|20
|34
|Cian Shields*
|Aston Martin
|1.947
|22
|*Pilotos de reserva
La próxima sesión será a partir de la hora 10:00 de Argentina.