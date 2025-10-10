En la Casa Blanca hay bronca por el Premio Nobel de la Paz: “Se antepuso la política”
La Casa Blanca estima que el Comité del Premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó un día antes del anuncio del galardón.
Trump argumentaba que su mediación en la primera fase de un alto el fuego en Gaza fue la octava guerra que había terminado desde que volvió a la Casa Blanca. “Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, dijo el mandatario republicano.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, escribió en X el director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien reafirmó: “El comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”.
Los expertos en el Premio Nobel insistieron en los días previos al anuncio que Trump no tenía posibilidades, ya que sus políticas de “América Primero” contravienen los ideales del Premio de la Paz, según los términos establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895.