En la Asamblea de la ONU, Donald Trump apuntó contra Rusia, China, Irán y los países europeos que apoyan a Palestina
El “Debate General” de una nueva sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, comenzó este martes con el regreso de Donald Trump al estrado global. Este año, el tema del debate general es “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.
Trump llegó con la primera dama Melania Trump y debió hablar sin teleprompter, leyendo su discurso en el cual comenzó castigando la herencia de la administración de Joe Biden y el estado de guerras en que se encuentra el mundo, algo que no ocurría cuando él gobernaba.
Luego repasó los logros de su administración desde que asumió, al indicar que lo único que sube “son las acciones”. Y celebró que la cantidad de inmigrantes que entran a Estados Unidos ahora “se ha reducido a cero”.
“Si vienen de manera ilegal, van a la cárcel o regresan de donde vinieron o aún más lejos”, amenazó, y agradeció a El Salvador por recibir a los deportados.
Una de las frases más fuertes del discurso de Trump fue contra Irán, “un estado terrorista que jamás podrá tener armas nucleares”, dijo y recordó que toda la cúpula militar iraní “ya no está”.
No podemos olvidar el 7 de octubre, dijo sobre el conflicto en Gaza, en alusión al ataque de Hamas contra Israel que desató la guerra. Y se mostró contrario al reconocimiento de un estado palestino. Lo consideró un premio para Hamas. “Los que quieren la paz deben unirse en un solo mensaje: liberen los rehenes”.
“Tenemos que frenar la guerra en Gaza. Tenemos que negociar y lograr que se liberen los rehenes. A todos, ahora. Los queremos a todos, ahora. Los queremos ahora y rápidamente”, insistió, pero no habló sobre la situación de la población en Gaza.
Dijo que frenar la guerra en Ucrania sería la más fácil de solucionar por su amistad con Putin. “Pero no funcionó de esa manera”, dijo.
Y acusó a China e India por financiar la guerra al comprar petroleo ruso. Incluso dijo que países de la OTAN siguen comprando energía rusa. “Quién lo diría”, ironizó.
“Detengan inmediatamente las compras de petróleo ruso, o estaremos perdiendo mucho tiempo”, exigió a Europa.
Otras frases destacadas
-“La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello”.
-“Lo único que he recibido de la ONU fueron unas escaleras mecánicas que se estropearon y el teleprompter que no funciona”.
-“Estados Unidos vuelve a ser respetado en el escenario mundial: hasta hace poco, se burlaban de nosotros”.
-“Estamos en la era dorada de Estados Unidos”.
-“Los países europeos se están yendo al infierno a causa de la inmigración ilegal, y la ONU contribuye a esa invasión”.
-“Es hora de poner fin al fallido experimento de las fronteras abiertas”.
-“El reconocimiento de Palestina como Estado por parte de un grupo de aliados de Washington es una recompensa para Hamás por atrocidades horribles”.