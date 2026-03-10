En Expoagro, Entre Ríos anunció créditos con tasa bonificada para productores y pymes
A partir de convenios suscriptos por el gobierno provincial con el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE) y el Banco de la Nación Argentina, productores y micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Entre Ríos podrán acceder a líneas de financiamiento destinadas a proyectos de inversión productiva y adquisición de maquinaria agropecuaria o industrial.
El anuncio se realizó en el marco de Expoagro 2026 y contempla herramientas de crédito para comprar equipos, bienes de capital nuevos y mejorar instalaciones productivas, entre otros bienes vinculados a la actividad.
Financiamiento a través del BICE
En el caso del convenio con el BICE, el financiamiento está destinado a productores y micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas a las actividades sojera, tambera, porcina y ganadera.
Los créditos podrán utilizarse para proyectos de inversión productiva y capital de trabajo del sector ganadero, incluyendo adquisición de bienes de capital, mejoras de instalaciones productivas y ampliación de establecimientos.
Las líneas de financiamiento cuentan con una tasa fija del 8 por ciento anual sobre el capital en UVA, sobre la cual la provincia bonifica cuatro puntos porcentuales anuales de la tasa de interés para los beneficiarios que cuenten con el correspondiente certificado de elegibilidad.
Este certificado es otorgado por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a los solicitantes cuyos establecimientos productivos estén radicados en la provincia y cuya actividad resulte compatible con las líneas contempladas en el convenio.
El plazo de financiamiento es de 60 meses, extendible hasta 84 meses según la línea, con periodo de gracia de hasta seis meses. La amortización se realiza bajo la modalidad sujeta a la producción o “valor producto”, mediante pagos en pesos equivalentes al valor de determinados productos agropecuarios vinculados a la actividad financiada.
Acuerdo con el Banco Nación
Por otra parte, en el marco de Expoagro 2026, la provincia firmó otro acuerdo con el Banco de la Nación Argentina para la bonificación de tasas de interés destinadas a facilitar el acceso al crédito para MiPyMES entrerrianas.
El objetivo es financiar la adquisición de maquinaria agropecuaria o industrial, equipos y bienes de capital nuevos, así como otros bienes vinculados a la actividad productiva.
Para acceder a estas líneas, los solicitantes deberán contar con el Certificado de Elegibilidad emitido por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la Provincia, cuyos requisitos y procedimiento de otorgamiento serán determinados por esa autoridad.
Condiciones de los créditos del Banco Nación
Las principales condiciones financieras establecidas son:
- Créditos en pesos con tasa fija del 37,62 % nominal anual (TNA).
- Sobre esa tasa se aplican bonificaciones concurrentes:
- 6,62 puntos porcentuales anuales a cargo del fabricante.
- 3 puntos porcentuales anuales a cargo de la Provincia de Entre Ríos.
- 2 puntos porcentuales adicionales para operaciones canalizadas a través de la plataforma BNA Conecta.
En cuanto al certificado de elegibilidad, la provincia lo otorgará a través de la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, requisito indispensable para acceder a la bonificación provincial de la tasa de interés.
Respecto a los plazos, el financiamiento será de hasta 60 meses, con desembolso único y sistema de amortización alemán. Además, la bonificación de tasa a cargo de la provincia se aplicará durante los primeros 36 meses del crédito.