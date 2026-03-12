En Expoagro avanzan en la creación de un laboratorio de calidad de leche en Entre Ríos
El stand de Entre Ríos en Expoagro fue el escenario donde se desarrolló una mesa de trabajo del sector lechero para evaluar la creación de un Centro de Desarrollo para la Producción en la provincia.
La iniciativa impulsada por el gobierno entrerriano busca fortalecer la cadena láctea como uno de los sectores productivos estratégicos, e incluye la propuesta de crear un Laboratorio de Calidad de Leche en Entre Ríos.
Del encuentro participaron funcionarios nacionales y provinciales, junto con referentes del sector lechero, quienes aportaron sus perspectivas y propuestas para avanzar en el desarrollo del proyecto.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, destacó que es la segunda vez que la provincia presenta su propuesta productiva de manera institucional en esta muestra.
“Es la segunda vez que la provincia presenta su propuesta productiva de manera institucional en esta muestra; lo que nos da la oportunidad de encontrarnos una vez más con productores e industriales, en este caso para avanzar en temas de lechería”, señaló.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Emprendedor, Comercio y Minería, Noelia Zapata, remarcó la participación del sector privado en el espacio institucional de la provincia.
“Son más de 30 las firmas presentes, que ponen en valor su trabajo en una vidriera inmensa como Expoagro. Y el ciclo de conferencias generó un entorno apropiado para que cuenten lo que generan”, subrayó.
Además, en el espacio provincial el Banco Entre Ríos anunció el lanzamiento de una nueva línea de financiamiento para empresas, que consiste en créditos de capital de trabajo en dólares con gestión completamente digital, una herramienta diseñada para agilizar el acceso al crédito y acompañar las necesidades del sector productivo.