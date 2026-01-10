En el segundo fin de semana de enero la ocupación hotelera en Mar del Plata promedia el 65 %
La ocupación en Mar del Plata durante el segundo fin de semana del año oscila entre el 60 % y el 65 % en los sectores hotelero y extrahotelero, mientras que las reservas en los balnearios de todo el frente costero alcanzan un promedio del 75 %. Los operadores turísticos proyectan un incremento en los arribos para los próximos días, condicionado a la mejora de las condiciones climáticas.
Una cifra parecida a la registrada en el mismo periodo del año anterior se vislumbra en el sector de alquileres de casas y departamentos.
La demanda se concentra principalmente en las zonas del centro y macrocentro, especialmente en las inmediaciones de la Plaza Colón, donde predominan las unidades de uno y dos ambientes. “Esperamos y confiamos en que durante la semana próxima y, especialmente, el fin de semana venidero, aumente el caudal de gente, tal como ocurrió históricamente”, destacó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros local.
A su entender, ese comportamiento se acelerará con “la mejora del clima” y aclaró que las cifras de ocupación son “similares” a las del año pasado para la misma época.
En tanto, desde el sector hotelero detallaron que el promedio de ocupación es del 65 % y destacaron la tendencia de mayor afluencia de residentes en establecimientos de mayor categoría.
Por su parte, los balnearios ostentan una cifra de ocupación del 75 por ciento en todo el frente costero aunque hay un piso del 60 por ciento de clientes marplatenses que alquilan por toda la temporada.
“Tuvimos un fin de año con mucha gente y estos primeros diez días de enero están un poquito mejor que la temporada pasada”, dijo Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra).
Asimismo auguró que la suba de la temperatura traccionará una mayor llegada de turistas. “Hará que venga más gente y que tengamos una mejores proyecciones”, afirmó en diálogo con los colegas de La Capital. Y explicó: “El turista alquila por día o por semana, que cuenta con una bonificación” y aseguró que “se busca cercanía, ya que muchos alquilan en el balneario que le queda cerca de la casa. Muchos dejan el auto estacionado desde que llegan hasta que se van y caminan”.
El optimismo del sector privado también se reflejó en el público: desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) adelantaron un promedio que supera el 60 %.
Para su titular, Diego Juárez, significa “un excelente pronóstico”. Sin embargo, aclaró: “Queremos ser cuidadosos con los números provisorios, ya que la variedad de alojamiento en la ciudad es muy amplia y las tendencias van cambiando con respecto a las reservas o contratación de hotelería”.
Además, especificó: “Esperamos que Mar del Plata siga siendo elegida por todos los argentinos”. Y consideró: “No
solo es importante el clima sino también la cantidad de actividades que ofrece la ciudad”. Además invitó a seguir las redes y consultar la página web de Turismo Mar del Plata.
Terminal y rutas
El flujo de pasajeros en la terminal de ómnibus registró 3.532 servicios cumplidos entre el 1 y el 8 de enero, lo que representa un incremento respecto a los 3.245 servicios operados en el mismo lapso de 2025. Según datos de la torre de control, la mayoría de los arribos provienen del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el tránsito por la Autovía 2 hacia la ciudad mostró una intensificación durante la tarde de ayer. Por el peaje de Maipú circularon 400 vehículos entre las 15 y las 16, cifra que ascendió a 518 vehículos en la franja de las 17 a las 18.