En el Día de la Mujer, Victoria Villarruel homenajeó a las Damas Rosadas
La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió homenajear en el Día de la Mujer a las Damas Rosadas, el servicio de voluntarias para hospitales identificadas por usar un uniforme rosa. “Desde hace décadas llevan consuelo, contención y esperanza a hospitales, acompañando a pacientes, familiares y al personal de salud con una entrega total, generosa y profundamente humana”, expresó.
“En este Día Internacional de la Mujer, quiero rendir homenaje a tantas mujeres argentinas que, con fe, fortaleza, ternura y espíritu de servicio, sostienen a sus familias, acompañan en el dolor, educan en valores y entregan su vida cotidiana al bien de los demás”, destacó la presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
“Pienso especialmente en aquellas que hacen del ayudar al otro una verdadera vocación, como las Damas Rosadas, el servicio de voluntarias para hospitales. Desde hace décadas llevan consuelo, contención y esperanza a hospitales, acompañando a pacientes, familiares y al personal de salud con una entrega total, generosa y profundamente humana”, puso de relieve Villarruel.
“Son un ejemplo de la verdadera fortaleza femenina, esa que no flaquea ante nada. Ellas no se resignan ante el sufrimiento ajeno, sino que lo miran de frente y toman cartas en el asunto”, añadió.
“La mujer argentina ha sido y es pilar de la familia, de la comunidad y de la Patria. Su sensibilidad, su coraje y su capacidad de entrega son una fuerza irremplazable para nuestra Argentina”, reafirmó.
Y concluyó: “Hoy elevo una oración por todas las mujeres de nuestra Patria, para que Dios las bendiga. Mi abrazo y reconocimiento a cada una de ellas en este día”.