En el Día de la Mujer, Myriam Bregman cargó contra el Gobierno: “Ajustador y cómplice de actos criminales”
La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aprovechó la fecha del Día Internacional de la Mujer para apuntar contra el Gobierno nacional.
#8M No hay represión, ataque ni agravio, por más ridículo y machista que sea, que nos haga perder las ganas de enfrentar a este gobierno ajustador y cómplice de los actos criminales de Trump.
En el Día Internacional de las Mujeres renovamos nuestras fuerzas y convicciones ✊
— Myriam Bregman (@myriambregman) March 8, 2026
