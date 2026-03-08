Maran Suites & Towers

En el Día de la Mujer, Myriam Bregman cargó contra el Gobierno: “Ajustador y cómplice de actos criminales”

Redacción | 08/03/2026 | Política | No hay comentarios

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aprovechó la fecha del Día Internacional de la Mujer para apuntar contra el Gobierno nacional.

“No hay represión, ataque ni agravio, por más ridículo y machista que sea, que nos haga perder las ganas de enfrentar a este gobierno ajustador y cómplice de los actos criminales de Trump”, indicó la legisladora.

“En el Día Internacional de las Mujeres renovamos nuestras fuerzas y convicciones”, escribió Bregman en su cuenta de la red social X.

