En el celular del cripto lobista Mauricio Novelli se halló un plan para lanzar una moneda de oro con la cara de Milei
Según reconstruyó Infobae a partir de peritajes judiciales, un grupo de lobistas y consultores avanzó durante 2024 en un proyecto para lanzar al mercado monedas de oro y plata con el rostro de Javier Milei, lema “¡Viva la libertad carajo!” y respaldo del Banco Central, iniciativa que se discutió incluso en la Quinta de Olivos y en Casa Rosada, pero que finalmente quedó en suspenso tras el escándalo de $Libra.
La noche del domingo 10 de noviembre de 2024, en una de las habituales veladas de ópera del Presidente en Olivos, el cripto lobista Mauricio Novelli llegó envalentonado con la idea de un “deal tremendo” ligado a esas monedas con la cara del jefe de Estado. De acuerdo a los chats incorporados al expediente, Milei también habría acompañado la propuesta, que se frustró poco después.
Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detectaron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”.
En ese chat participaban, además del lobista con llegada a los hermanos Milei, Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, directivo vinculado al Bank von Roll de Suiza y a Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.
Las conversaciones entre Canales Vandewijngaerden, Beck y Novelli, a las que accedió Infobae, permiten reconstruir el paso a paso del negocio. Los chats se cruzan con registros oficiales que muestran que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada a los tres involucrados entre abril y noviembre de 2024, mientras se craneaba la idea.
Todo ese material integra hoy el expediente de la causa $Libra, que está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
La planificación
De acuerdo a los registros de ingresos a la Casa Rosada, Novelli, Canales y Beck entraron a las 15:10 del 5 de abril de 2024 para una reunión con Karina Milei. A ese encuentro también asistió August François von Finck, cuarta generación de una familia de banqueros alemanes, vicepresidente del Bank von Roll y presidente de Degussa, donde trabaja Beck.
Para entonces, y presumiblemente desde 2023, ya con Milei en la Presidencia, el grupo “Proj. Argentina” tenía bosquejado el diseño de la moneda del mandatario.
De un lado, se pensaba el rostro de Milei de perfil, con el mentón en alto, el cabello entrelazado con la melena de un león que completa el corazón de la pieza, el lema “¡Viva la libertad carajo!” alrededor y, en el reverso, un sol radiante.
Aún en octubre de 2024, el equipo no se decidía entre acuñar una moneda o avanzar con una medalla conmemorativa.
En uno de los chats, Gregor Beck insistió en que debía ser una moneda “validada por el banco central”. Escribió: “Yo sigo insistiendo que debe ser moneda, validada por el banco central. Al contrario la venta sería muy menor por tema de impuestos en muchos mercados grandes como Alemania, EEUU etc!!!”, remarcó.
Y agregó en ese mismo intercambio: “Después debemos pensar como financiarlo. Hablamos de mucha plata y además debemos hacer un hedging entre la compra y la distribución! No son temas triviales, por eso pido que trabajemos todos juntos y con un plan antes de publicar algo. Lo peor será anunciar algo y después fracasar en la ejecución!”, advirtió.
En el teléfono de Novelli, desde fines de octubre, figuraba un documento “confidencial” de la consultora ICV Advisors que servía como presentación para llevarle la propuesta a los Milei.
Allí se apuntaba a potenciales compradores “nacionales e internacionales”, entre los que se listaban “empresas, bancos, personas, instituciones, inversores”, y se destacaba que la moneda o medalla serviría para “ahorro y resguardo de valor, por el valor del metal”.
La presentación incluía además una imagen de la primera “prueba de producción” de la moneda, acuñada en junio de 2024 en Alemania con “calidad World Class”, según surge del archivo.
Ya en noviembre, el día 1 de ese mes, Novelli volvió a Casa Rosada junto al cofundador de su empresa N&W Professional Traders, Jeremías Walsh, para reunirse otra vez con Karina Milei. Es el primer encuentro documentado en el que el lobista habría podido mostrar la propuesta formal de las monedas de oro.
Ansioso porque el tema avanzaba más lento de lo esperado, ocho días más tarde Gregor Beck envió un punteo de “temas pendientes” del proyecto y ofreció flexibilizar las condiciones ante un eventual contrato con el Gobierno.
“En caso que el equipo de JM tiene miedo estar clavado con el proveedor equivocado”, planteó por WhatsApp, propuso incluir “una cláusula de salida, en caso que no se definió el diseño de los productos dentro de 6 meses después de la firma del contrato” (SIC), detalló.
La inquietud de Beck contrastaba con el semblante de Novelli, un cripto emprendedor de 29 años en ascenso que, lejos de la mirada pública, se preparaba para avanzar hacia otro “deal tremendo” en una noche de ópera en Olivos.
Según los registros oficiales, Novelli fue de los primeros visitantes en llegar ese domingo 10 de noviembre: ingresó a las 18:38. En la residencia presidencial ya estaba Demian Reidel y más tarde se sumaría otro exfuncionario, Diego Spagnuolo.
A la noche de ópera también se sumaron el escritor Alejandro Rozitchner, el inversor Claudio Zuchovicki y el economista e íntimo amigo del Presidente, Juan Carlos de Pablo.
Con serenidad, tal como se escucha en los audios mencionados por Infobae, Novelli avisó en el grupo de las monedas de oro: “Yo hoy me junto. Al parecer hay varios detractores dentro del equipo, mucha gente que está empujando para que no salga. ‘J’ sí quiere que salga, pero bueno, hoy justamente me voy a reunir literalmente con todos, incluido él, así que voy a tener un panorama mucho más claro. Cualquier cosa que tengan que enviarme, el momento es ahora”, explicó.
“Él quiere, pero se lo tienen que habilitar”, agregó el lobista investigado en la causa $Libra. No hizo falta precisar quién debía dar la luz verde.
El consultor Iván Canales Vandewijngaerden respondió en el chat: “Ok ojalá valla todo bien. Empujemos moneda y si no tenemos Merchandising” (SIC), escribió.
Es que el mismo grupo manejaba un “plan B”: vender en todo el mundo indumentaria, mochilas, recuerdos, motosierras y cualquier producto al que se le pudiera poner la cara y el nombre de Milei. Sin embargo, el gran negocio estaba pensado en los metales preciosos.
En las conversaciones incorporadas al expediente, Canales proyectaba vender “fácil” unas 5.000 medallas de oro y otras 20.000 de plata, según se desprende de los mensajes.
Beck, por su parte, apuraba los tiempos y buscaba concretar el lanzamiento antes de que terminara 2024. Opinó que “la cantidad mínima son 1000 para que tenga sentido hacer el molde” de las monedas respaldadas por un Estado.
“Si JM lo quiere lo hacemos evidentemente”, escribió justo antes de aquella reunión en Olivos. Recomendó acuñarlas con la empresa alemana B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt, a la que definió como uno de “los mejores fabricantes del mundo”.
Al día siguiente, 11 de noviembre de 2024, el grupo empezó a poner en limpio los números del negocio. “Para 1.000 de Oro. El precio de la de ORO 1 Onz me da US$3.150 y la de Plata 1 Onz me da US$50. Ambas más IVA”, escribió Canales Vandewijngaerden.
Y continuó: “El análisis considera 5% de Beneficencia lo que genera unos US154 k para aportar -supuestamente, para un proyecto de educación-. En el caso de NOS y Ellos, quedan US231K para cada parte. Creo que la de plata puede hacer mucho Vol. Reviso el Excel y lo comparto”, detalló.
Esa misma semana, los “detractores” internos a los que había aludido Novelli terminaron imponiéndose. “Como sabemos el proyecto queda stand by x ahora. En Febrero retomamos”, se lamentó Canales por mensaje el 16 de noviembre.
Apenas dos días antes, Milei había tenido su primera foto con el magnate Elon Musk y el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Mar-a-Lago.
“Con la revolución que generó Javier en EEUU con Trump y Musk hubiéramos vendido cientos de monedas”, se quejó el consultor, aunque no dio por enterrada la idea. Y deslizó un giro del proyecto: “Capaz una moneda libertaria con imágenes de JM, DT y EM”, sugirió.