En el 2025 el Ministerio de Salud de Entre Ríos dio prioridad a la eficiencia operativa en el sector de Emergencias
El 2025 ha sido un año de avances significativos para la gestión de Emergencias en Entre Ríos. El Ministerio de Salud de Entre Ríos otorgó prioridad a la eficiencia operativa, la profesionalización del personal y la modernización en el precitado sector, en consonancia con la mejora continua y la optimización de los recursos públicos en beneficio de la salud de la población entrerriana.
La cartera sanitaria provincial destinó este año más de 700 millones de pesos a la reparación del parque automotor, alcanzando un 85 por ciento de ambulancias operativas y mejorando la red de traslados con 20 nuevas unidades donadas por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y una más por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).
En la provincia se está poniendo en funcionamiento la Red de Traslados Interhospitalarios de Pacientes Seguros de Alta Complejidad. Las bases están instaladas en los hospitales: San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná; Delicia Concepción Masvernat de Concordia; Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay; Centenario de Gualeguaychú y, recientemente, Santa Rosa de Villaguay.
Cabe destacar que, en Paraná, a la dotación constituida únicamente por choferes se incorporaron, a cada guardia, profesionales de enfermería por unidad. Cabe señalar que esta tercera base fue diseñada en base a una determinación sanitaria a través de la utilización del mapa de calor (originado a partir de la utilización del geoposicionamiento) y se está trabajando en una cuarta base.
Por otra parte, la profesionalización de la tarea implicó la renovación del equipamiento para la atención. “Hoy todas las unidades cuentan con equipo de rescate, kit de vía aérea básico y DEA”, señaló el director de Emergencias, José Cáceres. Actualmente todas las bases que trabajan en la capital entrerriana disponen de enfermeros las 24 horas.
En tanto, la base del Parque Industrial, cuenta con una sala de atención de primeros auxilios y enfermería durante doce horas. A eso se le suma la puesta en valor de diversas unidades, lo que permitió ampliar la capacidad y así resolver la demanda de la ciudad.
Asimismo, en el sistema de ambulancias de Concordia, a través de equipos y almacenamiento en software, se está incorporando telefonía digital, lo cual posibilita un mayor registro y seguridad en la comunicación. Asimismo, se optimizaron los sistemas de control y mantenimiento y, para el recurso humano, se entregó indumentaria y calzado avalados bajo normas ISO.
Hay que tener presente que no sólo se realizaron reparaciones integrales de ambulancias, con la consecuente compra de motores para mejorar la operatividad, sino que además se reconvirtieron vehículos en unidades de triage y consultorios móviles.
Concretamente, la provincia destinó 749.220.000 de pesos para garantizar el funcionamiento de unidades de traslado. La inversión realizada en el área se refleja en la cantidad de atenciones -unas 11.467 en Concordia y 12.511 en Paraná- que denota un crecimiento significativo en la actividad operativa y en la capacidad de respuesta ante emergencias.