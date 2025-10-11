En Corrientes, Milei habló del “narcoestado fallido de los kirchneristas”
El presidente de la Nación, Javier Milei, ofreció un breve discurso a su salida del Hotel Turismo de Corrientes ante un grupo de militantes inferior al que lo acompañó horas antes en Chaco. Megáfono en mano, arengó a su militancia a acompañar al oficialismo en las urnas y señaló que son dos los modelos políticos en juego.
“Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros, por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado fallido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros”. La militancia vitoreó en ese momento: “Nunca más, nunca más, nunca más”.
El Presidente Javier Milei junto a la candidata a diputada nacional de Corrientes, Virginia Gallardo. pic.twitter.com/0VsS7vI1EG
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 11, 2025
“Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Les pido que sepan que estamos a mitad de camino”, culminó el mandatario.
El operativo de seguridad cercando la costanera correntina fue notable: los alrededores del parque Cambá Cuá, lindante al hotel y al punto de encuentro previsto para que el presidente salude a la militancia, estuvieron “blindados” para resguardar la presencia presidencial.
En Corrientes no prosperaron las negociaciones con el gobernador Gustavo Valdés, iniciadas a principio de año, y que motivaron no sólo una estruendosa derrota electoral para Milei y los suyos en las provinciales del 31 de agosto, sino también la afiliación de Valdés a las filas de Provincias Unidas, además del retiro de los tres votos clave que la provincia tiene en el Senado de la Nación.