En Casa Rosada, Milei le prometió a Kast asisitir a la asunción en el Congreso de Valparaíso
Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al presidente electo de Chile, José Antonio Kast para inaugurar un giro concreto en materia de la relación entre ambos países. El encuentro duró cerca de dos horas y encontró puntos en común en materia económica, seguridad y políticas de migración.
En la Casa Rosada calificaron de “excelente” el encuentro en el que también participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El mandatario argentino busca forjar una suerte de alianza estratégica con el chileno para establecer un bloque de países con líderes de centroderecha, con programas económicos liberales y socialmente conservadores.
Tras la cumbre, desde presidencia destacaron “la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común”. Además, el propio Milei confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el próximo 11 de marzo.
El Presidente Javier Milei recibió al Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, en Casa Rosada.
Lo acompañaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, Pablo Quirno. pic.twitter.com/EMMdP7mEDU
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 16, 2025
En la cumbre, según trascendió, ambos mandatarios trazaron una hoja de ruta para el trabajo en conjunto que se desarrollará cuando Kast asuma la presidencia en Chile. Además, señalaron que la prioridad estará en la seguridad regional y fronteriza, como así también la lucha contra el crimen organizado transnacional.
El viaje de Kast a Buenos Aires, cuenta con la presencia de figuras clave de la política y el empresariado chileno. Además de Cristián Valenzuela y Jorge Quiroz, lo acompañarán Susana Jiménez y Rosario Navarro, quienes representarán a instituciones empresariales.
También forman parte de la delegación Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco (Grupo Luksic), y Luis Felipe Gazitúa, presidente de Bicecorp del grupo Matte.
La relación personal y política entre Kast y Milei se remonta a 2022, cuando coincidieron en la tercera Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a Eduardo Bolsonaro. En esa ocasión, compartieron una fotografía acompañada del mensaje: “¡Latinoamérica está en peligro! ¡Viva la libertad, carajo!”.
En contraste con la relación distante entre Milei y Boric -quienes solo coincidieron en un encuentro internacional sin mantener reuniones bilaterales-, la sintonía entre los presidentes de Argentina y Chile parece augurar una nueva etapa en la política regional.
La visita incluye un almuerzo con empresarios argentinos organizado por la Fundación IRSA (dueña del Hotel Intercontinental, donde se desarrollará la misma) que está previsto que dure hasta las 16 horas. Luego se reunirá con el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo.