En campaña, ¿todo vale…? Guillermo Francos habló del triple crimen y culpó al peronismo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este sábado al triple crimen de las jóvenes de La Matanza que fueron asesinadas por narcos y se preguntó “qué piensa ahora de este crimen aberrante” la gente que votó al peronismo en ese distrito del Gran Buenos Aires cuando existe una “organización criminal que está haciendo lo que quiere con una impunidad total”.
“Después de haber ganado en La Matanza el peronismo la gente que lo votó, qué piensa ahora sobre este episodio del crimen de las tres chicas que demuestra a una organización criminal absolutamente desbandada que está haciendo lo que quiere con una impunidad total”, indicó el funcionario nacional en diálogo con radio Mitre.
Francos se mostró preocupado por el despiadado accionar del grupo que engaño, secuestró, mató y descuartizó a Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela y apuntó “qué se puede pensar hoy después de este crimen aberrante”.
“¿Qué dirá la gente que votó al intendente (Fernando Espinoza) o la dirigente de La Matanza, a (la vicegobernadora, Verónica) Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante?”, inquirió en alusión a las candidaturas testimoniales de los funcionarios bonaerenses en los comicios legislativos del 7 de septiembre por Fuerza Patria que se impusieron por varios puntos sobre los libertarios.
Por eso, añadió en su análisis de la situación preelectoral actual, “no hay que pensar que uno tiene la elección ganada, hay que ser humilde y entender que la gente demanda respuestas”.
Francos reconoció que fue “siempre optimista para octubre”. “No me dejo llevar por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde esperábamos una elección mejor, más pareja aunque era una difícil disputa con el aparato del peronismo”, admitió.
En ese marco, analizó cómo tras el triunfo del peronismo en La Matanza, el mayor distrito electoral podía sentirse el electorado tras el crimen de las tres jóvenes a manos de una banda narco.
Y, apuntó que “en este caso la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico”.
“Lo dijimos varias veces, si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico como hicimos en Rosario, estamos a disposición”, acotó el jefe de Gabinete.