En Baltimore y con récord de concurrencia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul fueron claves en el triunfo del Inter Miami
Inter Miami logró una victoria importante como visitante al vencer 2-1 a DC United en el estadio M&T Bank de Baltimore, que tuvo un público récord de más de 72 mil personas, por una nueva fecha de la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano resolvió el partido en el primer tiempo, con los goles de Rodrigo De Paul y Lionel Messi, aunque terminó el encuentro con sufrimiento ante la reacción del conjunto local.
El encuentro tuvo una enorme expectativa desde la previa. La presencia del rosarino volvió a movilizar multitudes en Estados Unidos y obligó a trasladar el partido a un estadio con mayor capacidad. Según informó la Major League Soccer al finalizar el partido, la asistencia de 72.026 personas marcó un récord absoluto para la historia de DC United. Un marco pocas veces visto en la liga, que lo volvió a ver como protagonista al capitán argentino.
En el comienzo, los de Miami asumieron el control de la pelota ante un rival que esperó ordenado cerca de su área. Con el correr de los minutos, el conjunto visitante empezó a encontrar espacios y logró traducir esa superioridad en el marcador.
Berte ➡️ Telasquito ➡️ De Paul for the opener! VAMOSSSS ️ pic.twitter.com/rS3gnSZwvP
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026
La apertura llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Un error en la salida de Lucas Bartlett permitió la recuperación de Inter Miami cerca del área rival. La jugada continuó por la derecha y Rodrigo De Paul definió con un remate cruzado desde afuera del área que se transformó en el 1-0.
El equipo de Mascherano mantuvo la presión y pocos minutos después amplió la ventaja. A los 26, Noah Allen filtró un pase preciso al espacio para Lionel Messi, que definió a la carrera con una picada ante la salida del arquero y firmó el segundo gol de la noche. Con esa definición, el rosarino alcanzó los 899 tantos oficiales en su carrera profesional y quedó a uno de la histórica marca de 900.
Con la ventaja de dos goles, Inter Miami dominó el resto del primer tiempo. Manejó la posesión y controló el ritmo del partido ante un DC United que intentó reaccionar, pero sin lograr generar peligro claro antes del descanso. Incluso, el equipo de Messi tuvo ocasiones para alargar la ventaja.
El segundo tiempo mostró un escenario diferente. El equipo local, que por los gritos apagados de los hinchas parecía más que jugaba de visitante, salió con mayor intensidad, adelantó sus líneas y empezó a acercarse con más frecuencia al área defendida por Inter Miami. El conjunto de Las Garzas perdió algo de precisión y ya no tuvo la misma comodidad en la tenencia de la pelota que había mostrado en la etapa inicial.
La presión de DC United encontró premio a los 75 minutos. Tras una pérdida en la mitad de la cancha de Inter Miami, el israelita Tai Baribo capturó un rebote dentro del área luego de una intervención del arquero Dayne St. Clair y marcó el descuento que volvió a poner el partido en juego.
Desde entonces, el encuentro entró en un tramo de incertidumbre. DC United presionó en busca del empate y obligó al equipo contrario a retroceder varios metros. Mascherano intentó reorganizar al equipo con algunos cambios para sostener la ventaja.
Incluso, en el cierre, Inter Miami tuvo la oportunidad de liquidarlo. De Paul quedó solo dentro del área tras una contra, pero su definición se fue increíblemente por encima del travesaño. La jugada dejó el resultado abierto hasta el final.
Teniendo que sufrir los últimos minutos ante la presión del conjunto de Washington, finalmente Inter Miami logró sostener la ventaja y se quedó con un triunfo valioso fuera de casa.
La victoria dejó a los dos argentinos campeones del mundo como protagonistas. De Paul abrió el marcador con un gran remate y Messi volvió a marcar para seguir ampliando su extraordinaria carrera. A los 38 años, el capitán argentino quedó a un solo gol de alcanzar los 900, otra cifra que amenaza con convertirse en un nuevo hito en su historia dentro del fútbol mundial.