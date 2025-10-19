En Austin, Colapinto solo ratificó su andar más veloz que Gasly
Max Verstappen puso a Red Bull en lo más alto del podio y mantiene la ilusión de no perder la corona, tras correrse el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en el cual la Fórmula 1 disputó la 19ª fecha del calendario 2025. Franco Colapinto pudo terminar ocupando el 17° puesto con el Alpine A525, adelante de su compañero, Pierre Gasly.
La estrategia de Alpine F1 Team fue similar para el pilarense y su compañero Pierre Gasly, iniciando la competencia con neumáticos de compuesto medio, con el cual Colapinto pudo en el comienzo pugnar por mejorar su posición de salida con Gabriel Bortoleto (Sauber) y Esteban Ocon (Haas), y defenderse de un incipiente ataque de Lance Stroll (Aston Martin), cuando era 14°.
Con maniobras exigidas, que lo obligaron a transitar por los límites de la pista, Colapinto mantuvo un intenso duelo con el canadiense hasta que este pudo quebrar su resistencia en la primera curva y posteriormente hizo lo mismo con Ocon hasta que este perdió terreno al pasarse en un frenaje; el desgaste de los neumáticos «amarillos» motivó que su ritmo no sea fuerte y fue alcanzado y superado por Kimi Antonelli (Mercedes) que se había retrasado por un toque con Carlos Sainz (abandonó con el Williams) y Alex Albon (Williams).
Tras cumplir el equipo con el cambio de neumáticos de Gasly llegó el turno para el pilarense en el giro 32° y colocar un juego de neumáticos blandos que había utilizado en la clasificación durante dos vueltas; con este set retornó 19° a la carrera y pudo mejorar un puesto tras una detención de Bortoleto, quien intentó acortar la distancia pero no pudo concretar rebasarlo.
A su vez, el ritmo de Colapinto le permitió acercarse a su compañero Gasly, y lo pudo superar en los últimos giros para acceder al 17° puesto final cuando transitaban la empinada curva uno y con los neumáticos rozándose ante el intento de defensa del francés y, si bien podría interpretarse como una «rebelde» maniobra ante la orden de equipo, dejó en claro que sus cualidades son válidas para continuar ligado a la escuadra y renovar su extensión en 2026.
Verstappen coronado de gloria
Las posibilidades por pelear el título 2025 de Fórmula 1, que parecían complicadas hace un par de carreras, ahora se acrecientan para Max Verstappen tras su quinta victoria en el certamen a bordo del Red Bull RB21 y con el cual pudo dominar durante el fin de semana texano y celebrar en el escalón más alto del podio por 68ª ocasión.
Este triunfo no es uno más para el piloto neerlandés, quien en el trazado de Austin fue imbatible, logrando ambas «pole» e imponiéndose de principio a fin el sábado en la carrera Sprint y este domingo en la principal, consiguiendo con eso una importante
suma de puntos (33) que le permitieron colocarse a 40 de Oscar Piastri (McLaren) quien no tuvo un buen fin de semana y culminó esta prueba en el quinto lugar.
Detrás de Verstappen arribaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes mantuvieron un intenso duelo con intercambios de posiciones y maniobras exigidas para concretar las respectivas superaciones, terminando el británico por delante del monegasco quien fue destacado por el público como el «piloto del día». Cuarto fue Lewis Hamilton (Ferrari), quien quedó a un paso de volver a ocupar el podio, y con ello ya lleva 19 carreras sin hacerlo con la escudería italiana.
Piastri fue el quinto, seguido por George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (se despistó con el Haas para evitar chocar a Tsunoda y pudo recomponer su línea de marcha), y Fernando Alonso (Aston Martin).
El clasificador
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|VTAS.
|TIEMPO / DIF.
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|56
|1:34:00.161
|2
|4
|Lando Norris
|McLaren
|56
|7.959
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|56
|15.373
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|56
|28.536
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|56
|29.678
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|56
|33.456
|7
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|56
|52.714
|8
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|56
|57.249
|9
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|56
|1:04.722
|10
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|56
|1:10.001
|11
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|56
|1:13.209
|12
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|56
|1:14.778
|13
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|56
|1:15.746
|14
|23
|Alexander Albon
|Williams
|56
|1:20.000
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|56
|1:23.043
|16
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|56
|1:32.807
|17
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|55
|-1 VTA
|18
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|55
|-1 VTA
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|55
|-1 VTA
|NC
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|5
|–
|PROMEDIO: 196.848 Km/h.
|RÉCORD DE VUELTA: Kimi Antonelli (Mercedes), en 1:37.577, a 203,396 Km/h.
Piastri con 346 puntos mantiene el liderazgo del campeonato, superando a su compañero Norris por 14 y (como se dijo anteriormente) Verstappen a 40.
El próximo fin de semana se corre el Gran Premio Ciudad de México, en el autódromo «Hermanos Rodríguez», cerrando la ronda norteamericana del calendario de F1.